Benlerdeki bu değişimlere dikkat: Asimetri, renk çürümesi ve ani büyüme deri kanseri belirtisi olabilir

Deri kanserleri, dünya genelinde en yaygın görülen kanser türlerini oluşturuyor. En sık görülen melanom dışı cilt kanserleri (bazal ve skuamöz hücreli) toplumda her yıl milyonlarca kişiyi etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bekir Kurt, deri kanserlerinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebildiğini ifade ediyor. Şu uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Asimetrik, sınırlarının düzensiz, renginde değişim, ani boyut artışı ve iyice kabarması var olan benlerimizde bu değişiklikleri gözlemlediğimiz zaman bir dermatoloji muayenesi öneriyoruz. Bununla ilgili dikkat edeceğimiz husus özellikle bir kaos olması, var olan standart benlerimizin ani değişimi, renk çürümesi olması, sınırlarının düzensiz olması ve çap farklılığı. Asimetrik hale gelmesi özellikle bizi endişelendirebilir.

SAATTE BİR YENİLENMELİ

Bazal hücreli karsinom genellikle parlak görünüm ve iyileşmeyen yaralarla ortaya çıkıyor. Skuamöz hücreli karsinom ise kalın kabuklu yaralar şeklinde görülebiliyor. Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkılmaması gerekiyor.

Çıkmak durumunda isek şapka ve güneş koruyucu ile kendimizi korumalıyız. Güneş koruyucu kullanımında ise güneş kremine bir kez sürmek genellikle yeterli olmaz.

2 saatte bir yenilenme önerilir ve ardından terlediğimiz zaman ya da suya girip çıktığımız zaman ya da deniz kenarındayken su ile etkisini kaybedebilmektedir.

O yüzden 2 saatte bir güneş koruyucumuzu yeniliyoruz. Solaryum kesinlikle deri açısından önerilmeyen bir uygulamadır. Bronzlaşmanın popülaritesi önceye göre azalmakla birlikte deri için sağlıklı bir uygulama değildir.