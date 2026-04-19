CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çok önemli bir viraj dönüldü
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

Çok önemli bir viraj dönüldü

Eklenme Tarihi 19 Nisan 2026
Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta Gençlerbirliği deplasmanında avantajını en iyi şekilde kullanmak istedi. Sarı-Kırmızılılar maça adeta 1-0 önde başladı.

Icardi uzun süre sonra golle buluştu. Yunus ilk yarıda özellikle sahanın en etkili oyuncusuydu.
Asist ve ardından gol atarak maçın yıldızı oldu. İlk yarı oyunun hakimi Galatasaray'dı. Çok rahat ve topa sahip olarak oynadılar.
Sane paslarıyla klasını gösterdi. 2. yarı önde olmanın verdiği rahatlık yine Galatasaray'ın başına dert açtı. Sane'nin attığı golde ofsayt resmen arandı ve inanılmaz tartışmalı pozisyonda golü orta hakem vermedi. Oyunu koparma şansın varken rakibini umutlandırdı. Fizik olarak 2.yarıları takım dönem dönem komple oyundan düşüyor.

Hakemin Sallai'ye verdiği sarı kart yanlıştı. İcardi yorulunca Okan Buruk oyundan çıkardı ve Barış Alper'i santrfora aldı. Son bölüm yine stresli ve sıkıntılı geçti.

Galatasaray Şampiyonluk yolunda derbi öncesi çok önemli bir 3 puan aldı. Galatasaray ilk yarı 2 gol atması sıkıntılı maçtı ama yine tecrübesi ile kazanmasını bildi.

Cimbom bu hafta Fenerbahçe ile şampiyonluk için önemli bir maça çıkacak. Aradaki farkın 4'e çıkması elbette sevindirici. Bu maça daha rahat çıkacaklar. Fenerbahçe önünde alınacak bir beraberlik bile çok önemli. Galatasaray'ın bundan sonra hata yapacağını düşünmüyorum. Gençlerbirliği önünde alınan 3 puan şampiyonluk yolunda atılan dev bir adımdır ve G.Saray'ın önü açılmıştır.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
