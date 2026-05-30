Batı medyasının Gazze sansürü: Soykırım ve işgal kavramları kelime oyunlarıyla gizlendi
BBC, CNN, New York Times ve Washington Post, insan hakları savunuculuğu maskesinin arkasına sığınarak İsrail’in Gazze soykırımını binlerce kez gizlemeye çalıştı...
Hukuki ve ahlaki karşılığı net olan "işgal", "saldırı", "etnik temizlik" ve "soykırım" gibi kavramlar, Batı medyasının görünmez sansür duvarına çarptığını terör devleti İsrail'in Gazze soykırımında bir kez daha ortaya çıktı. Dünyanın gözü önünde yaşanan bir trajedi, kelime oyunlarıyla küresel kamuoyundan gizlenmeye çalışıldı.
BBC, CNN, New York Times ve Washington Post gibi küresel medya devleri, İsrail'in eylemlerini hukuki açıdan doğru tanımlayan "istila", "katliam", "abluka" ve "soykırım" gibi ifadeleri kullanmadı.
"İşgal" veya "Etnik Temizlik" yerine "Operasyon", "kontrol altına alma" veya "güvenlik önlemi" diye ifade etmeye kalktılar. Sadece 1 yıl içinde 5 bine yakın bu skandala imza atan medya "tarafsız" olduğunu da iddia etti.
Nilsu Çakıroğlu