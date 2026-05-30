Doğu Akdeniz'de can pazarı: Türk gemisi 142 göçmeni ölümden kurtardı

Doğu Akdeniz'de insanlık dramı büyürken Türk bayraklı bir gemi facianın önüne geçti. İnce Denizcilik'e ait, Kaptan Yakup Aslan komutasındaki M/V INCE ISTANBUL gemisi, açık denizde ölümle burun buruna gelen göçmenler için zamanla yarıştı.

PEŞ PEŞE MÜDAHALE

Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Türk gemisi, farklı noktalarda sürüklenen 4 şişme göçmen botuna peş peşe müdahale etti. İlk olarak kapasitesinin çok üzerinde insan taşıyan 3 bottaki 97 göçmen kurtarılırken, kısa süre sonra Olympia Radio'dan gelen yeni ihbar üzerine rota bir kez daha değiştirildi. Açık denizde sürüklenen dördüncü bottaki 45 kişi de güvenli şekilde gemiye alındı.

FACİA ÖNLENDİ

Böylece ölümden kurtarılan göçmen sayısı 142'ye ulaştı. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu göçmenlerin günlerdir denizde kaldıkları, susuzluk ve yorgunluk nedeniyle bitkin düştüklerine dikkat çekildi. Gemi personeli tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılırken, kurtarma anlarında büyük panik yaşandığı belirtildi. Türk mürettebatın soğukkanlı müdahalesi sayesinde Doğu Akdeniz'de olası bir facianın önüne geçildi.

