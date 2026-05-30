Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını: Göbeklitepe'den Efes'e her yer doldu taştı
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2019 yılındaki resmi açılışından bugüne 4 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Roma’daki Kolezyum’da ve bu yıl da Almanya’da açılan Göbeklitepe sergilerinin ören yerinin tanıtımı noktasında büyük önem taşıdığı ifade edildi. Her yıl ziyaretçi sayısındaki artış dikkat çekerken, Ramazan ve Kurban bayramlarında da Türkler’in Göbeklitepe’ye büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekildi.
Türkiye'nin en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da bayram hareketliliği devam ediyor. Uzun tatil dönemini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, bayram planlarına Şanlıurfa'yı da ekleyerek bayramın ilk gününden itibaren Şanlıurfa'ya akın etti. Kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, ziyaretçilerin ilk ve en yoğun adresi oldu.
Bölgedeki sıcak havaya rağmen alanı dolduran turistler, manevi atmosferiyle bilinen Balıklıgöl ve çevresinde uzun süre vakit geçirdi. Tarihi alanı gezen misafirler, kutsal kabul edilen balıklara yem atarak dua ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotası sadece Balıklıgöl ile sınırlı kalmadı.
Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe Karahantepe başta olmak üzere, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni de ziyaret etti.
Güneydoğu Anadolu'nun gözde turizm merkezlerinden Sakinşehir Halfeti'de, ziyaretçi akınına uğradı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tekne turlarına katılarak tarihi mekânları ziyaret eden turistler kentin doğal güzelliklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını ifade etti.
HER YER DOLDU TAŞTI
Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle ilçeye gelen misafirlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. İzmir'deki Efes Örenyeri ve Efes Müzesi, Çanakkale'deki Troya Müzesi ve Troya Örenyeri de bayram nedeniyle onbinlerce kişiyi ağırladı.
Antalya'da Patara, Olympos ve Phaselis; Denizli'de Hierapolis; Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi de Ramazan Bayramı'na göre daha yoğun bir ziyaretçi vardı. Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Rumeli Hisarı gibi simgesel yapılar da İstanbul'a gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.