Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını: Göbeklitepe'den Efes'e her yer doldu taştı

T ürkiye'nin en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da bayram hareketliliği devam ediyor. Uzun tatil dönemini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, bayram planlarına Şanlıurfa'yı da ekleyerek bayramın ilk gününden itibaren Şanlıurfa'ya akın etti. Kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, ziyaretçilerin ilk ve en yoğun adresi oldu.

2019 yılındaki resmi açılışından bugüne 4 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgedeki sıcak havaya rağmen alanı dolduran turistler, manevi atmosferiyle bilinen Balıklıgöl ve çevresinde uzun süre vakit geçirdi. Tarihi alanı gezen misafirler, kutsal kabul edilen balıklara yem atarak dua ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotası sadece Balıklıgöl ile sınırlı kalmadı.

Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe Karahantepe başta olmak üzere, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni de ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu'nun gözde turizm merkezlerinden Sakinşehir Halfeti'de, ziyaretçi akınına uğradı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tekne turlarına katılarak tarihi mekânları ziyaret eden turistler kentin doğal güzelliklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını ifade etti.