Evren Turhan

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Trabzonspor yenilgisi sonrası Göztepe maçına rotasyon yaparak 6 farklı oyuncu ile çıktı. Maça iyi başlayan Galatasaray'da duran toptan Sane'nin ortasında Barış Alper perdeyi açtı. Sallai solda etkiliydi tek eksiği goldü iki net posizyonu değerlendiremedi.



İlkay Gündoğan-Mario Lemina ilk yarıda iyi oynadılar. İlkay golünü attı (Şansı da yaver gitti) Barış Alper'in santrafor başlaması Galatasaray'ın bütün oyununu değiştirdi. Savunma arkasına yaptığı koşularla Göztepe savunmasını yıprattı. Galatasaray savunması ilk yarıda bir posizyon hariç hata yapmadı.



Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır yine yüzde yüz bir pozisyon çıkararak maçın gidişatını değiştirdi. İkinci yarı maça kötü başladı Galatasaray... Sane çok basit top kayıpları yaptı. Bir türlü toparlanamayan takımda teknik direktör Okan Buruk, Asprilla ve Eren'i oyundan aldı. Sara- Jakobs girdi. Panik halinin geçmesi zaman aldı maç berabere olabilirdi bu dakikalarda. Duran toplar maçın kaderini belirledi.

Lemina duran toptan atarak maçı bitirdi aslında. Tecrübeli futbolcu, maçın adamı kesinlikle...

İlk yarı çok iyi oyun, ikinci yarı kötü oyun ama çok önemli maçta Galatasaray istediğini aldı. Puan farkı 4 oldu rakipleriyle. Şampiyonluk yarışında kalan haftalar için çok önemli bir avantaj elde etti.