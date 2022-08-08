GALATASARAYligin ilk maçına moralli gitti, umutlu gitti. 1 gün önce gelen 2 yıldız transfer ve Okan Buruk hocanın ilk maçı.
Galatasaray maça istediği gibi başlayamadı, rakibe topla oynama alanı bırakırken savunma arkasına da adam kaçırdılar, Muslera olmasa maç belki ilk yarı biterdi. Penaltı vuruşunda klasını konuşturdu.
Yunus tek başına İnanılmaz işler yaptı ama Kerem'in de ona ayak uydurması lazımdı.
İlk yarıda Seferoviç, Berkan ve Emre Akbaba çok etkisiz oynadılar.
Galatasaray 2. yarıda da isteğini oyunu bir türlü oynayamadı, Seferoviç çok yalnız kaldı,Emre Akbaba bitiricilkte sınıfta kaldı,yeni transfer Midtsjö iyi sinyaller verdi, Oliveira daha hazır değil, daha etkili oynamalı.
Takım halinde çok geniş alanda oynayan Galatasaray 2.yarı da rakibine posizyon verdi ama Gomis tecrübesini konuşturdu zor Antalya deplasmanından 3 puanla döndü. Yeni transferlerle beraber Galatasaray ligin ilerleyen haftalarında oyun olarakta toparlar..
Muslera maçın tartışmasız en iyisiydi
Emre Akbaba etkisizdi
Sabrın sonu galibiyet
GALATASARAYligin ilk maçına moralli gitti, umutlu gitti. 1 gün önce gelen 2 yıldız transfer ve Okan Buruk hocanın ilk maçı.
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