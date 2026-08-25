Yeni sezonda yalnızca konserler değil, önemli sahne yapımları ve prömiyerler de dikkat çekecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Afife Jale'nin yaşamından ilhamla hazırladığı "Afife" ile Puccini'nin "Turandot" operası yeni sezonda ilk kez seyirciyle buluşurken, AKM 2027 boyunca çocuk festivallerinden uluslararası opera ve bale organizasyonlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 2026–2027 sanat sezonu programını duyurdu.

EYLÜL AYINDA SANAT MARATONU BAŞLIYOR

AKM'nin 2026–2027 sanat sezonu, eylül ayında birbirinden farklı etkinliklerle açılacak. Rusya'dan İstanbul'a gelecek NOVAYA BALE topluluğu, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 11–12 Eylül tarihlerinde "Bu Bir Masal Değil: Fındıkkıran" eserini özel koreografiyle sahneleyecek.

Uzun süredir kapalı gişe oynayan "Amadeus" ise 14 Eylül'de AKM seyircisiyle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Eylül'de düzenlenecek 2026–2027 Sezon Açılış Konseri ile Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni seslendirecek.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık adına düzenlenen "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" töreni de 21 Eylül'de AKM'de gerçekleştirilecek.

AKM, 2026–2027 sezonunda farklı sanat disiplinlerini buluşturacak.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN MERKEZİ AKM

26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde AKM, ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

Festival kapsamında Royal Philharmonic Orchestra, Arap Ulusal Orkestrası, İncesaz, Ferit Odman Quintet, Emma Shapplin, Christian McBride, Ursa Major, Stanislavsky Moskova Müzik Tiyatrosu, Anadolu Ateşi, Peradi Ensemble, Büşra Kayıkçı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Yekwon Sunwoo ile Aida Gomez Flamenco Company sahne alacak.

Programda ayrıca Uluslararası Halk Müziği Festivali ve Troya da sanatseverlerle buluşacak. Festival sonrasında ise Chromas, Alessandro Safina, Burak Yeter ve Cecilia Krull konserleri AKM programını sürdürecek.

“Romeo ve Juliet” balesi kasım ayında AKM’de sahnelenecek.

AFİFE JALE'NİN HAYATI SAHNEYE TAŞINIYOR

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan "Afife" olacak.

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin hayatından ilham alınarak hazırlanan büyük prodüksiyon, yeni sezonda prömiyer yapacak. Böylece Afife Jale'nin sanat yaşamı ve Türk tiyatrosundaki öncü rolü, AKM sahnesinde kapsamlı bir yapımla izleyiciye aktarılacak.

Ekim ayında AKM’de öne çıkan etkinlikler arasında “Don Kişot” Müzikali de sanatseverlerle buluşacak.

EKİMDE MÜZİKTEN TİYATROYA YOĞUN PROGRAM

AKM'nin geleneksel etkinlikleri yeni sezonda da devam edecek. "Kahve Konserleri", "Pazar Resitalleri" ve "Bir Pazar Sabahı Klasiği" başlıkları altında düzenlenecek konserler, sezon boyunca farklı müzik türlerinden örnekleri sanatseverlerle buluşturacak.

Ekim ayının öne çıkan etkinlikleri arasında yurt dışından gelecek Sinematik Orkestra, Devlet Tiyatroları'nın Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla hazırladığı Smooth'un prömiyeri, "Don Kişot" Müzikali, "Ulu Ozanlarımız" konseri ve Limak Filarmoni Orkestrası konseri bulunuyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun hazırladığı "Rüzgar Ağacı" da prömiyerini AKM'de gerçekleştirecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası cuma akşamı konserlerini sürdürürken, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası da her ayın son çarşambasında dinleyicilerle buluşacak.

“Yaz Başka, Caz Başka” projesi genç müzisyenleri destekleyecek.

KASIMDA ROMEO VE JULIET İLE ANNA KARENINA

Kasım ayında AKM programında klasik eserler ve uluslararası topluluklar öne çıkacak. Jock Çello konseriyle başlayacak etkinlikler kapsamında flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Pazar Resitalleri serisinde sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Sergei Prokofiev'in "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Ay içerisinde Ragıp Alama konseri ve yedi yıldır düzenlenen uluslararası piyano yarışmasının final konseri de gerçekleştirilecek.

Uluslararası alanda tanınan Eifmanbale Topluluğu, Tolstoy'un ölümsüz romanından sahneye uyarlanan "Anna Karenina" ile AKM'de iki temsil yapacak. Geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören "La Traviata" da Türk Telekom Opera Salonu'nda yeniden sahnelenecek.

Kırgızistan'ın Kırgız Ulusal Filarmoni Orkestrası da kasım ayında AKM'de konser verecek. TRT'nin düzenlediği Humanitarian Film Festival sinemaseverleri bir araya getirirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da performanslarına devam edecek.

İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde AKM önemli bir buluşma noktası olacak.

LANG LANG ARALIK AYINDA İSTANBUL'DA

Dünya çapında tanınan piyanist Lang Lang, aralık ayında AKM'de vereceği konserle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

AKM, kültürel diplomasi ve uluslararası sanat iş birlikleri kapsamında farklı ülkelerden sanatçı ve toplulukları ağırlamayı da sürdürecek. Türk müziğinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşça adına düzenlenecek özel konser de aralık ayı programında yer alacak.

Yılın son günlerinde düzenlenecek Yeni Yıl Konserleri ise Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları aynı sahnede buluşturacak. AKM, bu konserlerle sanatseverlerle birlikte 2027 yılını karşılayacak.

Yeni sezon, opera ve baleden caza kadar geniş bir seçki sunacak.

"TURANDOT" 2027'DE İLK KEZ SAHNELENECEK

AKM'nin 2027 programı da dikkat çeken yapımlarla devam edecek. Okan Bayülgen'in sahnelediği, Herbert von Karajan ile Leonard Bernstein'ın hayatlarını konu alan "Devlerin Savaşı" yeni sezon programında yer alacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserinden tiyatroya uyarlanan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" de AKM'de sahnelenmeye devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin uzun bir aranın ardından yeniden sahneye taşınacak İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Turandot" operasının prömiyerini 2027 yılında yapacak. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın seçkin yaylı çalgılar üçlüsü de AKM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni Yıl Konserleri ile AKM’de 2027 coşkusu yaşanacak.

FESTİVALLER YIL BOYUNCA AKM'DE

AKM, 2027 yılında farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik festivallere de ev sahipliği yapacak. Programda AKM Çocuk Sanat Festivali, Uluslararası Kadın Yazarlar Tiyatro Festivali, İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali, İstanbul Uluslararası Müzik Festivali ve İstanbul Caz Festivali bulunuyor.

Bu organizasyonlarla AKM'nin yalnızca klasik sanat dallarının değil, farklı disiplinlerin ve yeni sanat anlayışlarının da buluşma noktası olması hedefleniyor.

Christian McBride, yeni sezonda AKM’nin konukları arasında yer alacak.

TÜRK MÜZİĞİ DE YENİ SEZONDA GÜÇLÜ BİÇİMDE YER ALACAK

Klasik Batı müziği, opera, bale, tiyatro ve çağdaş sanatların yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ve türlerine ait eserler de yeni sezon programında geniş yer bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yaklaşık iki haftada bir pazar sabahları düzenleyeceği özel konserlerle dinleyicilerin karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da AKM sahnelerinde yer alacak.

Emma Shapplin, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de sahne alacak.

YAZ AYLARINDA GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN SANAT

AKM'nin sanat programı yalnızca ana sezonla sınırlı kalmayacak. Yaz aylarında da İstanbul'da yaşayan ve kenti ziyaret eden sanatseverler için açık ve kapalı alanlarda çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Özellikle çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında 4–12 yaş grubuna yönelik Çocuk Sanat Merkezi atölyeleri gerçekleştirilecek. Farklı sanat disiplinlerini çocuklarla buluşturacak atölyeler, küçük yaşlarda sanatla tanışmayı ve yaratıcılığın geliştirilmesini destekleyecek.

Genç caz müzisyenlerini sanatseverlerle buluşturan "Yaz Başka, Caz Başka" konserleri de 2026–2027 sanat sezonunda devam edecek. Proje, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri bir sahne sunarken cazın özgür ve yenilikçi yapısını AKM'de yaşatmayı sürdürecek.

Yeni sezon programıyla AKM; dünyaca ünlü sanatçılardan yerli topluluklara, büyük prodüksiyonlardan çocuk ve gençlik projelerine kadar geniş bir yelpazeyi sanatseverlerle buluşturarak İstanbul'un kültür-sanat hayatındaki merkezi konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.