Malazgirt Savaş alanında tarihi keşif: 380 ok ucu ve 1000’e yakın metal obje gün yüzüne çıkarıldı
Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın kesin olarak belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar, yeni buluntularla sürüyor. 2026 yılı kazılarında savaşla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 380 ok ucunun yanı sıra nal, nal çivisi, silah parçaları ve sikkelerin de bulunduğu 1000'e yakın metal obje ortaya çıkarıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yürütülen çalışmalar yalnızca savaşın izlerini taşıyan metal buluntularla sınırlı kalmıyor. Ekipler, savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin izleri belirlemek amacıyla mezarlarda da araştırma yaparken, ortaya çıkarılan eserler laboratuvarda temizlenip belgeleniyor ve bilimsel değerlendirmeler için veri tabanına işleniyor.
ÇALIŞMALAR 150 KİLOMETREKARELİK ALANA YAYILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesinin işbirliğinde sürdürülen "Malazgirt Savaş Alanı'nın Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi", 2020 yılında başlatıldı.
Projenin yedinci sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Farklı üniversitelerden Muş'a gelen arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçiler de araştırmalara katkı sağlıyor.
Ekipler, yaklaşık 150 kilometrekarelik geniş bir alanda savaş alanının sınırlarını belirlemeye çalışırken, aynı zamanda insan kayıplarıyla bağlantılı olabilecek bölgelerde arkeolojik kazılar gerçekleştiriyor.
METAL BULUNTULAR LABORATUVARDA İNCELENİYOR
Savaş alanının belirlenmesine yönelik araştırmalarda metal objeler de önemli bir yer tutuyor. 2026 sezonunda şimdiye kadar yaklaşık 380 ok ucuna ulaşılırken, toplam metal buluntu sayısı 1000'e yaklaştı.
Kazı alanlarından çıkarılan eserler, Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi Kazı Evi'ndeki laboratuvara götürülüyor. Burada uzmanlar tarafından temizlenen objeler, özellikleri belirlenerek kataloglanıyor ve dijital veri tabanına kaydediliyor.
Korunması veya onarılması gereken eserler için ayrıca restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Prof. Dr. Çevik, yürütülen sürece ilişkin, "2026 yılı çalışmalarında bugüne kadar 380'e yakın ok ucuyla birlikte 1000'e yakın metal obje tespit ettik. Laboratuvar ortamına getirilen buluntular temizleniyor, kataloglanıyor ve yeniden veri tabanına kaydediliyor. Gerekli görülen eserlerin restorasyon ve koruma çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla çalışmalarımız hem sahada hem de laboratuvar ortamında eş zamanlı devam ediyor. İnsan kalıntılarına ilişkin kemikler üzerinde imkanlarımız ölçüsünde analizler yapılırken metal objelerin de tespiti, temizliği, restorasyonu, korunması ve belgelenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor." dedi.
Selçuklu sikkeleri ilk kez bulundu
- Kazı çalışmalarında ok uçları ve savaş ekipmanlarının yanı sıra farklı dönemlere ait sikkeler de araştırmacılara önemli bilgiler sağlıyor.
- Çalışmaların yedinci yılında ilk kez Selçuklu dönemine ait gümüş sikkelerin tespit edilmesi, proje açısından dikkat çekici buluntular arasında yer aldı. Bölgede Bizans sikkelerine de ulaşılmaya devam ediliyor.
- Buluntular arasında ayrıca at koşumlarıyla ilişkili olabilecek nal ve nal çivileri ile çeşitli silah parçaları da bulunuyor.
KALE ŞEHRİYLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR
Araştırmacılar, çalışmalarını yalnızca savaşın gerçekleştiği düşünülen alanlarla sınırlı tutmuyor. Malazgirt'in kale şehrinde yürütülen kazılar da projenin önemli ayaklarından birini oluşturuyor.
Ekip, savaş alanında bulunan objeler ile kale şehrindeki kazılarda ortaya çıkarılan eserler arasında bağlantı kurarak bölgenin savaş dönemindeki kullanımına ve tarihi dokusuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya çıkarmayı hedefliyor.
Prof. Dr. Çevik, "Oldukça yoğun bir çalışma yürüttük ve önemli miktarda buluntuya ulaştık. Sikkeler açısından da önemli sonuçlar elde ettik. Projenin yedinci yılında ilk kez Selçuklu dönemine ait gümüş sikkelere rastlamaya başladık. Bizans sikkeleri de gelmeye devam ediyor. Çalışmalarımızı sadece savaş alanında değil, Malazgirt'in kale şehrinde de sürdürüyoruz. Savaş alanında tespit ettiğimiz objelerle kale şehrinde yürüttüğümüz kazılarda ortaya çıkarılan buluntular arasındaki ilişkiyi de kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni buluntuların değerlendirilmesiyle, Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın sınırlarının daha net ortaya konulması ve 1071'de yaşanan savaşın arkeolojik izlerinin bilimsel veriler ışığında aydınlatılması amaçlanıyor.