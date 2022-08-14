Galatasaray duvarı aşamadı

GALATASARAY'IN kendi sahasında oynayacağı ilk maçta Ali Sami Yen'de inanılmaz bir atmosfer vardı. Galatasaray 3. bölgede baskıyla başladı, topu kaptıklarında Yunus ve Kerem'le kenardan ve göbekten posizyon bulmaya çalıştılar.

1-2 pozisyon bulsalar da golle sonuçlanmadı..

Seferoviç, Kerem ve Emre Akbaba istenilen performansı göstermediler ilk yarıda..

Giresun iyi kapandı ve dersine iyi çalışmış gözüktü Midsjö çok iyi oyuncu bunu gösterdi ilk yarıda..



DÖNÜŞLERDE SIKINTI VAR

2. yarıya Galatasaray Gomis takviyesi ile başladı. Ancak topa sahip olmak fazla gol pozisyonu getirmedi. Çift forvetle sahada yer alan Sarı- Kırmızılılar geriye dönüşlerde de zaman zaman sıkıntı yaşadı.

Abdülkerim'in goldeki hatası büyüktü.

Böyle riskli ve yavaş geri pas verilmez. Yeni transferler Torreira ve Mertens de oyuna dahil oldu ancak ilk maçta mucize beklemek yanlış olur.

Mertens'in girişimleri olsa da Giresun savunması ve kalecisi hatasız bir maç çıkardı.



Kapalı defanslara çözüm bulunmalı

Goldeki hatası Abdülkerim'e yakışmadı