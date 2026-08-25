Karahantepe’de 11 bin yıllık gizem ortaya çıktı: Leoparın sırtındaki insan heykeli bulundu

2026 yılı kazılarında ortaya çıkarılan heykelin, yaklaşık 3 metre çapındaki bir yapının içinde, duvar boyunca uzanan sekide bulunduğu belirlendi. Zemini yassı taşlarla kaplı yapıda eserin bırakıldığı yerde korunmuş olması, keşfin arkeoloji dünyası açısından önemini daha da artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de 11 bin yıllık, daha önce benzerine rastlanmayan üsluptaki kompozit heykelin keşfedildiğini duyurdu.

KARAHANTEPE'DE YENİ BİR KEŞİF DAHA

Karahantepe'de 2019 yılında başlayan kazı çalışmaları, her sezon yeni buluntularla Neolitik Çağ'a ilişkin önemli bilgiler sunmaya devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2026 yılında sürdürülen çalışmalarda da daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk." ifadelerini kullandı.

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel bulundu.

LEOPARIN SIRTINDA OTURAN İNSAN TASVİRİ

Kazılarda bulunan yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insan figürünü gösteriyor. İnsan ve hayvan unsurlarının tek bir kompozisyon içerisinde bir araya getirildiği eser, kendine özgü biçimiyle dikkat çekiyor.

Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, "Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heykel, leoparın sırtında oturan insan figürünü tasvir ediyor.

ESER, BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

Heykelin ortaya çıkarıldığı yapının yaklaşık 3 metre çapında olduğu tespit edildi. Yapının zemininin yassı taşlarla döşendiği belirlenirken, heykelin duvar boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği anlaşıldı.

Eserin yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı konumda günümüze ulaşması, yapının kullanım biçimi ve heykelin buradaki konumuna ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılmasına imkan sağlayacak.

Yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki eser dikkat çekti.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Karahantepe'deki bu keşfin, insanlık tarihinin en erken dönemlerindeki sembolik anlatımlar ve insan-hayvan ilişkisine dair yeni sorular ortaya çıkarması bekleniyor. Heykelin özgün üslubu, dönemin sanat anlayışının ve sembolik dünyasının daha iyi anlaşılması açısından da önemli veriler sunabilir.

Keşfin insanlık tarihinin erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."