Tatlı bir tebessüm

GALATASARAY evinde bu sezon son maçına çıkarken, taraftar yine yalnız bırakmadı.

Torrent, ileri uçta Gomis ve Halil'e görev verdi... Maça iyi başlayan Galatasaray golleri kaçıran takımdı ama yine golü kendi kalesinde gördü. İlk yarıda çok etkili gözükmese de beraberlik golü Gomis'le geldi. 2. yarıya fırtına gibi giren Galatasaray taraftarın özlediği oyunu bu sezon belki de ilk defa gösterdi.

Gomis coştu...

Kerem ve Babel müthiş oynadı..

Balotelli dirense de Galatasaray kapanışı güzel yaptı. Feghouli ve Babel taraftarlara veda ederken Galatasaray için kötü geçen bir sezonun bitimine sadece bir maç kaldı.

Galatasaray'ın bir maç kala ortaya koyduğu performans akıllarda tatlı bi tebessüm bıraktı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar da dün gece staddan mutlu ayrıldı...

Kerem ve Babel müthiş oynadı

G.Saray kapanışı güzel yaptı