Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1691 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1691 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 2610 Ada, 15 Parsel, 4. KAT 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karşıyaka(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Menderes Sokak, No:9/13, Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.010 m2 Arsa Payı : 66/1010

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.910.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:38 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 4015 Ada, 8 Parsel, TARLA VE KISMEN ÇAYIR nitelikli ta ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karşıyaka (Tapuda Bağlum) Mahallesi, 4015 Ada, 8 Parsel, Keçiören / Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 48.687,07 m2

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.810.000,00 TL (45/256 HİSSESİ)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:27/09/2021 tarih ve 74306 yevmiye ve 22/06/2022 tarih ve 51793 yevmiyeli şerh ile Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/06/2022 tarih ve 1092799 sayılı İmar mevzuatına aykırı olduğuna ilişkin şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:48 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:48

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 2727 Ada, 2 Parsel, 2. KAT 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Hisar(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Belediye Apartmanı No:10/11, Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.042 m2 Arsa Payı : 55/1042

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.685.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:43 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 34907 Ada, 2 Parsel, ZEMİN KAT 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Hisar(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Bağlum Bulvarı, Adil Apartmanı No:6B, Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.239 m2 Arsa Payı : 16/1239

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.375.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:46 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:46

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 2610 Ada, 15 Parsel, 4. KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nol ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karşıyaka(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Menderes Sokak, No:9/16 Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.010 m2 Arsa Payı : 46/1010

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.680.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:36 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 2610 Ada, 15 Parsel, 4. KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 10/ ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karşıyaka(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Menderes Sokak, No:9/14, Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.010 m2 Arsa Payı : 66/1010

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.372.727,00 TL (10/11 HİSSESİ)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:36 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:36

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 1889 Ada, 7 Parsel, 4. KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karakaya(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Bağlum Sokak, No:57/14, Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 4.007 m2 Arsa Payı : 40/4007

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.830.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:04 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:04

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 1871 Ada, 4 Parsel, D BLOK 1. KAT 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜ ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi :Karakaya(Tapuda Bağlum) Mahallesi, Bağlum Sokak, No:59D/7, Keçiören/AnkaraKeçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 13.180 m2 Arsa Payı : 66/13180

İmar Durumu :Satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda ayrıntılı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.840.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:04 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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