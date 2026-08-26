Çanakkale 9 gün sanata ve lezzete doyacak: 52 lezzet noktasıyla listede yok yok!

Festival kapsamında kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası sanatın farklı dallarıyla yeniden yorumlanırken, Çanakkale'nin zengin mutfak kültürü de 52 Lezzet Noktası ile ziyaretçilerle buluşacak. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, sardalya, peynir helvası ve ada mutfağının özgün tatları, festivalin gastronomi rotasının öne çıkan lezzetleri arasında yer alacak.

BAKAN ERSOY: "ÇANAKKALE, TARİHİ MİRASIYLA KÜLTÜR VE SANATA İLHAM VEREN EŞSİZ BİR HAFIZA MEKANIDIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek kentin tarihsel mirasına dikkat çekti.

Bakan Ersoy, "Çanakkale, Türkiye'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eşsiz coğrafya, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olan Çanakkale Savaşı'na tanıklık etti. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden Milli Mücadele'ye uzanan bu güçlü tarihsel mirası gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Ersoy, Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihiyle Çanakkale'nin medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, "Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz. Biz bu kadim mirası korumakla yetinmiyor; restore ettiğimiz kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar tarihî mekânlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz. İlk günden itibaren Çanakkalelilerin büyük bir ilgiyle sahip çıktığı Kültür Yolu Festivalimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Troya'nın evrensel mirasını bugün Roma'dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Çanakkale'mizi, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz " dedi.

Bakan Ersoy, Çanakkale’nin tarihi mirasının kültür ve sanatla geleceğe taşınacağını belirtti.

ÇANAKKALE MUTFAĞI 52 LEZZET NOKTASIYLA FESTİVALİN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN OLACAK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde kentin gastronomi mirası da geniş bir seçkiyle ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Boğazın deniz ürünlerinden Ege'nin zeytinyağlılarına, yöresel otlardan ada mutfağının özgün tariflerine kadar pek çok lezzet festival rotasında yer alacak.

Gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat da programa konuk olarak katılacak.

Ege ve Marmara'nın kesişim noktasında bulunan Çanakkale'nin mutfak kültürü; kıyı yaşamı, tarımsal üretim ve ada geleneklerinin etkisiyle şekilleniyor. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı ve Yenice kırmızı biberi gibi coğrafi işaretli ürünler kentin gastronomi kimliğinde önemli bir yere sahip.

Bozcaada'nın üzüm kültürü, Gökçeada'nın oğlak eti ve ada otlarıyla hazırlanan yemekleri de Çanakkale mutfağının çeşitliliğini ortaya koyuyor. Sardalya başta olmak üzere mevsimsel deniz ürünleri de bölgenin sofra kültürünün öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.

Peynir tatlısı, ada kurabiyeleri, bakla, oğlak ve kuzu tandır ise festival kapsamında öne çıkacak yöresel tatlar arasında yer alıyor. Çanakkale'nin simge lezzetlerinden peynir helvası da kentin süt ürünleri geleneğini yansıtan özgün tatlardan biri olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çanakkale’de 9 gün boyunca festival coşkusu yaşanacak.

ÇANAKKALE'DE ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival akşamlarında müzikseverleri birbirinden ünlü isimler karşılayacak. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserlerde Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan sahne alacak.

Çanakkale'nin müzik programında özel gösteriler de yer alacak. Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Güney Koreli HoonDoo grubu ise ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde festival kapsamında Türkçe şarkılardan oluşan özel bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde yüzlerce etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

SERGİLER VE ÖZEL GÖSTERİMLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Festivalin kültür-sanat programında sergiler ve film gösterimleri de önemli bir yer tutacak. Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi" ve "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" ziyaret edilebilecek.

Troya Müzesi'nde ise Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sanatseverlerle buluşacak. Böylece Çanakkale'nin tarihi atmosferi, farklı dönemlere ait kültürel miras ve sanat etkinlikleriyle bir araya gelecek.

Çanakkale’nin tarihi mirası sanatla yeniden yorumlanacak.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVALDE ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, çocuklara yönelik etkinlikleriyle de ailelere farklı seçenekler sunacak. Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak Çocuk Köyü Etkinlikleri, minik ziyaretçilere eğlenceli ve öğretici bir festival deneyimi yaşatacak.

22. Türsak Çocuk Filmleri Festivali kapsamında Çanakkale 17 Burda AVM'de ücretsiz film gösterimleri düzenlenecek. Çocuklara yönelik çeşitli atölyeler de festival programında yer alacak.

Tiyatroseverler ise Tamamen Doluyuz isimli tiyatro gösterisini ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde izleyebilecek.

52 Lezzet Noktası gastronomi tutkunlarını bekliyor.

ARKEOLOJİK GEZİLERLE ÇANAKKALE'NİN TARİHİ YENİDEN KEŞFEDİLECEK

Çanakkale'nin binlerce yıllık geçmişini daha yakından tanımak isteyenler için Uzman Eşliğinde Gezi etkinlikleri düzenlenecek. Beş farklı tarihi alan, arkeologların rehberliğinde keşfedilecek.

Assos Ören Yeri'nden Apollon Smitheion Ören Yeri'ne uzanan gezi programı, kentin antik geçmişine dair önemli izleri yerinde görme fırsatı sunacak.

Arkeologlar eşliğinde tarihi alanlar keşfedilecek.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ÇANAKKALE'Yİ KARELEYECEK

Fotoğraf meraklıları için de festival kapsamında özel etkinlikler gerçekleştirilecek. FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde katılımcılar, kentin tarihi yapıları, sokakları ve Ege'nin eşsiz deniz manzaralarını kendi objektifleriyle görüntüleyecek.

Çanakkale'nin tarihi dokusunu ve günlük yaşamını fotoğraf karelerine taşıyacak etkinlikler, kenti farklı bir perspektiften keşfetmek isteyenlere de yeni bir deneyim sunacak.

Çanakkale’nin gastronomi mirası festivalle öne çıkacak.

ÇANAKKALE'DE 9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANAT RÜZGARI ESECEK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kentin tarihi mirasını, sanat etkinliklerini, müziğini ve gastronomisini aynı rota üzerinde buluşturacak.

Konser, sergi, tiyatro, söyleşi, sempozyum, atölye, arkeolojik gezi ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra 52 Lezzet Noktası ile gastronomi deneyimi de sunacak festival, Çanakkale'nin kültürel zenginliğini dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.