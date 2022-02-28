Pes etmedi maçı çevirdi

GALATASARAY geçen haftaki galibiyetten sonra, içeride Rize maçını kazanmak istiyordu.

Sarı-Kırmızılılar maça inanılmaz seyirci desteği ile başladı ama eski oyuncusu Gedson duran toptan müthiş bir gol attı.

Oyun üstünlüğü ve pozisyon üstünlüğü bu dakikadan sonra Galatasaray'a geçti. Cimbom golü buldu üstüne goller de kaçırdı.Galatasaray'da Kerem ilk yarının en iyisiydi. Son vuruşlarda sıkıntısı ise halen devam ediyor.

GOMİS FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan Galatasaray'dı. Ama golü kalesinde gören de yine Sarı- Kırmızılılar oldu.. Rize dünkü maçta 2 defa geldi 2 gol attı.

Galatasaray'da Gomis oyuna girdikten sonra penaltı kaçırdı ama takıma katkısı çok iyiydi.

İkinci penaltıda Babel hata yapmazken, günün yıldızı Van Aanholt bir kez daha sahne alınca Aslan öne geçti.

Son dakikada ise Gomis fişi çekti ve Aslan pes etmeyerek kritik bir 3 puan kazandı. Oldukça önemli bir sonuca imza attı.