Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı damar sistemine sahip olmak gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, damar hastalıkları hakkında uyarıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) STRES RİSKLİ Damarlar, kalbin de sağlıklı olabilmesinin en temel noktasını oluşturuyor. Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor. Takvim Kaynak Tercihleri