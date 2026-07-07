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Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı

Damar hastalıkları, kalp sağlığını tehdit ediyor! Uzmanlar, vücudu bir ağ gibi saran bu sistem hakkında uyarıyor. Düzenli egzersizin ve sağlıklı beslenmenin önemini belirtiyor.

Kaynak Gazete
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Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı damar sistemine sahip olmak gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, damar hastalıkları hakkında uyarıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Uzmanlar, damar hastalıkları hakkında uyarıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

STRES RİSKLİ

Damarlar, kalbin de sağlıklı olabilmesinin en temel noktasını oluşturuyor. Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor.

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Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı-3

Prof. Dr. Şirin, en yaygın görülen damar hastalıklarının periferik damar hastalıkları olduğunu ifade ediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Egzersiz ve medikal uygulamalar başlangıç seviyesindeki hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Olası komplikasyonları önlemekte ve hastalığın kontrol altında tutulmasında yeterli olmakta. Endovasküler tedavide ise cerrahi operasyonlar öncesi uygulanacak düşük risk teşkil eden ilaçlı balon veya stent gibi uygulamaları içerir.

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Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı-5 Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı-6 Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı-7

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