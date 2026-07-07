Damar hastalıkları kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlar uyardı
Damar hastalıkları, kalp sağlığını tehdit ediyor! Uzmanlar, vücudu bir ağ gibi saran bu sistem hakkında uyarıyor. Düzenli egzersizin ve sağlıklı beslenmenin önemini belirtiyor.
Sağlıklı bir hayat için sağlıklı damar sistemine sahip olmak gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
STRES RİSKLİ
Damarlar, kalbin de sağlıklı olabilmesinin en temel noktasını oluşturuyor. Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor.
Prof. Dr. Şirin, en yaygın görülen damar hastalıklarının periferik damar hastalıkları olduğunu ifade ediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Egzersiz ve medikal uygulamalar başlangıç seviyesindeki hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Olası komplikasyonları önlemekte ve hastalığın kontrol altında tutulmasında yeterli olmakta. Endovasküler tedavide ise cerrahi operasyonlar öncesi uygulanacak düşük risk teşkil eden ilaçlı balon veya stent gibi uygulamaları içerir.