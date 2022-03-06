Hatalar pahalıya patladı

GÖZTEPE ve Rize galibiyetlerinin ardından Konya deplasmanı çok kritik bir önem taşıyordu...

Buardan alınacak galibiyet ilerleyen haftalar için de ayrı bir moral olacaktı. Ancak Konyaspor, Galatasaray ceza sahasında o kadar rahat oynadı ki halı sahada oynar gibi rahatça top yaptılar. Galatasaray maçın başlarında ofansif yönde önde çok kalabalıktı.

Ama geriye dönüşler de bir hayli sıkıntılıydı. Takım savunmasında büyük problemler var, adam paylaşımı yok, göz markajı devamlı...



TORRENT GEÇ KALDI

Maç 2-0 olduğunda Mohamed ve Morutan'ı oyuna alırdım. Orta saha zaten yok... Ancak Torrent bu değişiklikler için 70'i 80'i bekledi. Bir de Boey'e bir çift lafım var... Rakibe o kadar uzaksın ki oyuncuya ceza sahası içinde o kadar mesafe bırakırsan golü kalende görürsün!

Konya karşısındaki yenilgi takıma sadece 3 puan kaybettirmedi. Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesi takımın güveni de zedelendi. Umarım kısa süre içinde toparlanırlar.

Konya halı sahada oynar gibiydi

Sacha Boey sadece baktı!