Haziran ayında otellerin doluluk oranının ortalama yüzde 70-75 civarında olduğunu söyleyen Şahin, "Yüksek sezon dediğimiz temmuz ve ağustos ayında ciddi hareketlilik bekliyoruz.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla turizm hareketliliği artarken; Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, yüksek sezonda 2 kişilik oda-kahvaltı 1 haftalık tatilin 35 bin liradan başladığını, her şey dahil konseptte ise 70 bin liraya tatil yapılabildiğini söyledi.

Bodrum'da 2 kişilik 1 haftalık tatil, 35 bin liradan başlıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Her bütçeye uygun tatil var, misafirlerin bulunmak istediği yer çok önemli" ifadesini kullandı. Turizmciler, bazı işletmelerin geçen yılki fiyatlarını koruduğunu ve birçok plajda giriş ücreti alınmadığını kaydetti.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi