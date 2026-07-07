Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya: Uzun süren reflü kanser riskini artırabilir
Reflü, mide yanması ve ekşime şikayetleriyle sinyal veriyor. Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, ‘Uzun süre devam eden reflü bazı hastalarda yemek borusu kanseri riskini artırabiliyor. Özellikle de yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları tedavide önemli rol oynuyor’ diyor.
Mide yanması ve ekşime şikayetleri çoğu zaman önemsenmese de uzun süre devam eden reflü ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.
Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, yıllarca süren reflüye bağlı gelişen hücresel değişimlerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekerek erken tanı ve düzenli takibin önemli olduğunu belirtiyor. Şunları söylüyor:
HER REFLÜ KANSERE DÖNÜŞMEZ
Uzun süre devam eden reflü her hastada kansere yol açmıyor. Reflünün kansere dönüşmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Ancak bunun için reflünün uzun yıllar, genellikle 15 yıl ve üzeri devam etmesi gerekir. Endoskopik incelemelerde yemek borusunun alt kısmında Barrett özofagusu olarak adlandırdığımız hücresel değişimlerin görülmesi durumunda, az da olsa yemek borusu kanseri gelişme riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzun süren reflü şikâyetleri mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.
SON ÖĞÜN İLE UYKU ARASINDA EN AZ 4 SAAT OLMALI
Asitli içecekler, sigara ve mideyi tahriş eden gıdalardan uzak durulmalı. Özellikle son öğün ile uyku arasında en az 4 saatlik bir süre bırakılması gerekiyor. Ayrıca baş kısmı hafif yükseltilmiş şekilde uyumak gece reflüsünü azaltabiliyor. Çünkü gece oluşan reflü ataklarında mide asidi akciğerlere kaçarak ciddi akciğer enfeksiyonlarına, hatta zatürreye neden olabiliyor.
GECE BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT
Günümüzde değişen yaşam düzeni reflü şikayetlerini artırıyor. Gece geç saatlere kadar çalışan veya düzensiz beslenen kişilerde reflüyü daha sık görüyoruz. Yemek yedikten kısa süre sonra yatılması mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırıyor. Gün içinde ara sıra reflü yaşanabilir ancak bunun sıklaşması durumunda mutlaka değerlendirilmesi gerekir.