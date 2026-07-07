Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya: Uzun süren reflü kanser riskini artırabilir

Mide yanması ve ekşime şikayetleri çoğu zaman önemsenmese de uzun süre devam eden reflü ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, yıllarca süren reflüye bağlı gelişen hücresel değişimlerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekerek erken tanı ve düzenli takibin önemli olduğunu belirtiyor. Şunları söylüyor:

Uzun süren reflü yemek borusu kanseri riski yaratıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) HER REFLÜ KANSERE DÖNÜŞMEZ Uzun süre devam eden reflü her hastada kansere yol açmıyor. Reflünün kansere dönüşmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Ancak bunun için reflünün uzun yıllar, genellikle 15 yıl ve üzeri devam etmesi gerekir. Endoskopik incelemelerde yemek borusunun alt kısmında Barrett özofagusu olarak adlandırdığımız hücresel değişimlerin görülmesi durumunda, az da olsa yemek borusu kanseri gelişme riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzun süren reflü şikâyetleri mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Takvim Kaynak Tercihleri