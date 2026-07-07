İş kazası geçiren işçinin ameliyatında belinde panç unutuldu
Belindeki platini çıkarmak için girdiği ameliyatta panç unutulan Mehmet Gür, hastane ve doktoru şikâyet etti. Yıllardır çalışamadığını söyleyen mağdur adam, “Doktorlar pançı almanın riskli olduğunu söylüyor. Kimse yanaşmıyor” dedi...
Adana'da yaşayan iki çocuk babası çelik montaj işçisi Mehmet Gür (53), 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gür, tedavisinin ardından taburcu edildi. 2023 yılında belinde ağrıları artınca Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı doktor A.Y.Ü.'ye gitti.
PLATİN TAKILDI
Doktor tarafından ameliyat edilen Mehmet Gür'ün beline 4 platin takıldı. 1 sene sonra Mehmet Gür, tekrardan doktoruna kontrole gitti ve takılan platinler belinden çıkartıldı. İddiaya göre; bu sırada doktor A.Y.Ü., Gür'ün belinde panç unuttu. Platinler çıktıktan sonra da ağrıları devam eden Gür, bu süreçte işinden oldu.
RİSKİ GÖZE ALMADI
Geçtiğimiz yıl, Devlet Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan kontrollerde Gür'ün belinde panç unutulduğu tespit edildi. Doktor, Mehmet Gür'ün belindeki pançı almanın felç kalmasına yol açabileceğini belirterek o riski alamayacağını söyledi.
Mehmet Gür, hastaneyi ve doktoru savcılığa şikayet etti.
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