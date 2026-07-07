İş kazası geçiren işçinin ameliyatında belinde panç unutuldu

Belinde panç unutulan adam, işsiz kalarak mağdur oldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

PLATİN TAKILDI

Doktor tarafından ameliyat edilen Mehmet Gür'ün beline 4 platin takıldı. 1 sene sonra Mehmet Gür, tekrardan doktoruna kontrole gitti ve takılan platinler belinden çıkartıldı. İddiaya göre; bu sırada doktor A.Y.Ü., Gür'ün belinde panç unuttu. Platinler çıktıktan sonra da ağrıları devam eden Gür, bu süreçte işinden oldu.