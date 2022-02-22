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Evren Turhan Evren Turhan
  • 22 Şubat 2022, Salı

Galibiyetten çok fazlası

SANIRIM uzun yıllar unutulmayacak bir maç oldu... Hele son 10 dakikası yürek dayanmayacak cinstendi. Zaten maç öncesi baktığımızda sezonun en kritik 90 dakikalarından birisi olduğu açıktı. Torrent'in ilginç 11 tercihi zaten zor olan maçı daha da sıkıntılı bir hale soktu.
Uzun yılllardır Galatasaray'ı izlerim.
O kutsal formayı da giydim.
Ancak ben hayatımda ilk yarıdaki kadar kötü bir Galatasaray görmemiştim.

AMATÖRCE PENALTILAR
Oynanan kötü ötesi futbola iki amatörce penaltı da eklenince işler iyice çıkmaza girdi. Alınacak bir yenilgi küme düşme korkususu tarif edilemeyecek boyuta getirecekti. Ancak büyük karakter Gomis ve Emre Kılınç'ın oyuna girmesi işleri değiştirdi. Son 10 dakikada 1'i iptal edilen 3 penaltı ve 3 net pozisyon...
Sonuç olarak bir galibiyetten fazlasını aldı Galatasaray.
Ancak çok net bir şekilde de görüldü ki Galatasaray'ın Torrent'le bir geleceği olamaz.
Dün ona rağmen 3 puan geldi.

G.Saray'ın Torrent'le bir geleceği yok
Gomis sahaya karakterini koydu

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