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Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Şubat 2022, Pazartesi

Torrent gönderilmeli

GALATASARAY aradan sonra biraz toparlanır diye beklenti içerisindeydim ama yine tam bir hayal kırıklığı... Galatasaray maça kendi sahasında bekleyerek başladı. Kaptığı toplarla pozisyon bulmaktı herhalde amaç. Torrent'e birinin Galatasaray'ı çalıştırdığını hatırlatması lazım. Oyuncular öne gitmeye çekiniyor, takım savunması kötü, çıkarken top kayıplarına devam... Taylan, Berkan orada olmuyor. Takımda Kerem dışında birinin gol atma ve topu öne taşıma şansı yok gibi.Kalede Pena maçın en iyi oyuncusu oldu.

TAKIMDA RUH YOK!
Rakip 2. yarının 72. dakikasından sonra 10 kişi kalmış ama oyuncu değişikliği 80. dakikadan sonra oldu. İkinci yarıda şutun dahi yok. İstesen bu kadar kötü ve ruhsuz oynayamazsın.
Galatasaray Torent'le hemen yolları ayırsın. Sarı-Kırmızılılar takımdan biri bile kenarda dursa maçı kazanırdı. Torrent'in geçen süreçte takıma bir katkısının olmadığı dün net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Takımın tek umudu Kerem

Taylan& Berkan yine kötüydü

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