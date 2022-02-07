Torrent gönderilmeli
TAKIMDA RUH YOK!
Rakip 2. yarının 72. dakikasından sonra 10 kişi kalmış ama oyuncu değişikliği 80. dakikadan sonra oldu. İkinci yarıda şutun dahi yok. İstesen bu kadar kötü ve ruhsuz oynayamazsın.
Galatasaray Torent'le hemen yolları ayırsın. Sarı-Kırmızılılar takımdan biri bile kenarda dursa maçı kazanırdı. Torrent'in geçen süreçte takıma bir katkısının olmadığı dün net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.
Takımın tek umudu Kerem
Taylan& Berkan yine kötüydü
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