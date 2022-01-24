G.Saray pasla çıkamaz!

İSTANBUL'DA soğuk ve karlı bir akşamda Galatasaray kötü gidişata dur demek için sahaya çıktı. Ama karşısında lider Trabzonspor vardı.

Oyuna iyi başlayan ve daha istekli olan takım Galatasaray'dı.

Özellikle Emre Kılınç ve Halil ön bölgede etkili başladılar. İki oyuncu da oldukça istekli ve coşkuluydu. Emre'nin pozisyonunu atlayan VAR hakemi 2. pozisyonda ise penaltıyı verdi ve hakemi hatadan döndürdü.

İlk yarıda üstün olan takım Galatasaray'dı.

İkinci yarıya Trabzonspor daha iyi başladı. Galalatasaray'a önde basarak çıkmasına izin vermediler ve pozisyonlar buldular. Orta sahada bir türlü oyun üstünlüğünü ele alamayan Galatasaray sıkıntılı dakikalar geçirdi.



TORRENT'İN İŞİ ZOR

KAZANAMAMA sıkıntısı takımda ikinci yarı panik havası oluşturdu ve Sarı-Kırmızılılar golü de yedi.

Yine klasik geriden topla çıkma hastalığı ve neticesinde gelen hatalı goller. Bu takım geriden oyun kuramaz, öyle kaliteli oyuncuları yok ama bunu anlayana kadar Galatasaray ligin dibine kadar geriledi.

Galatasaray kazanması halinde derin bir nefes alacağı maçta öne geçmesine rağmen bıraktığı 3 puanla büyük bir kaosun içine doğru sürüklendi.

Torrent için de işler oldukça sıkıntılı bir hale geldi.

İlk yarıda G.Saray iyi oynadı

Takım kaosa sürükleniyor