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10 gündür hastanedeydi! Engin Polat eşi Dilan Polat'ın son halini paylaştı

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören ve sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın son hali ortaya çıktı. Engin Polat, eşinin hastanede çekilen bir karesini sosyal medya hesabında yayınlarken Dilan Polat'ın arkadaşı son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Giriş Tarihi:
Hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın son hali ortaya çıktı

Polat ailesinin korumalığını üstlenen kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından zor bir süreçten geçen ailede yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından sosyal medya hesapları kapatılan ve yaklaşık 10 gün önce hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tedavisi hastanede sürüyor.

Dilan Polat’ın hastane görüntüsü

Tedavi sürecinde eşini yalnız bırakmayan Engin Polat, sosyal medya hesabı üzerinden Dilan Polat'ın hastane odasında çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Engin Polat eşi Dilan Polat’ın son halini paylaştı

Engin Polat, eşinin yer aldığı bu kareye, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu ekledi.

2021 yılına ait fotoğrafı paylaştı

Engin Polat, daha sonra ise eşi Dilan Polat ile 9 Ekim 2021 tarihine ait eski bir fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Polat, paylaşımına Cem Adrian'ın Hatıram Olsun adlı şarkısını ekledi.

Akıllara Nihal Candan geldi

BELİRGİN ŞEKİLDE ZAYIFLADIĞI GÖRÜLDÜ

Paylaşılan fotoğrafla birlikte Dilan Polat'ın son hali de ilk kez ortaya çıkmış oldu. Fotoğrafta belirgin şekilde zayıfladığı görülen Polat'ın bu görüntüsü, daha önce anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan'ın durumunu akıllara getirdi.

Dilan Polat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin gelen soruların ardından yakın arkadaşı Ebru Özen de bir açıklama yaptı. Çok sayıda mesaj aldığını belirten Özen, "Mesaj kutum yıkılıyor. Herkes dua etmiş, 'Dilan iyi mi?' diye sormuş" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat’ın sağlık durumu nasıl?

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEVAM EDEN BİR ŞEY"

Sağlık durumuna dair detayları aktaran Ebru Özen, durumun yeni olmadığını belirterek, "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman... Zaten bu yeni olan bir şey değil, çocukluğundan beri devam eden bir şey. Üst üste gelince böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı. Umarım iyi olduğunu görürüz. Dualarınız çok önemli" şeklinde konuştu.

Dilan Polat hakkında merak edilenler

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Dilan Polat neden hastaneye kaldırıldı?

Kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat, yaşadığı sürecin ve çocukluğundan beri devam eden rahatsızlıklarının üst üste gelmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün önce hastaneye kaldırıldı.

Engin Polat eşinin fotoğrafıyla hangi notu paylaştı?

Engin Polat, hastaneden paylaştığı fotoğrafa, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu düştü.

Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl?

Yakın arkadaşı Ebru Özen, Polat'ın durumu için "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman..." ifadelerini kullanarak tedavinin sürdüğünü belirtti.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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