"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEVAM EDEN BİR ŞEY"

Sağlık durumuna dair detayları aktaran Ebru Özen, durumun yeni olmadığını belirterek, "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman... Zaten bu yeni olan bir şey değil, çocukluğundan beri devam eden bir şey. Üst üste gelince böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı. Umarım iyi olduğunu görürüz. Dualarınız çok önemli" şeklinde konuştu.