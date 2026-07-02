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Dilan Polat neden hastaneye kaldırıldı?
Kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat, yaşadığı sürecin ve çocukluğundan beri devam eden rahatsızlıklarının üst üste gelmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün önce hastaneye kaldırıldı.
Engin Polat eşinin fotoğrafıyla hangi notu paylaştı?
Engin Polat, hastaneden paylaştığı fotoğrafa, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu düştü.
Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl?
Yakın arkadaşı Ebru Özen, Polat'ın durumu için "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman..." ifadelerini kullanarak tedavinin sürdüğünü belirtti.
*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.