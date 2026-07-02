Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de

Milyonların temmuz zammı için beklenen tarih geldi çattı. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Milyonların Temmuz zammı için gözler Cuma gününde. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Üstelik bu artışın, taban aylığa da uygulanması gündemde. TÜİK verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.61 artış kesinleşti. Geriye sadece haziran enflasyonu kalırken, üç anketten üç ipucu geldi.