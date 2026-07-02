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Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de

Milyonların Temmuz zammı için gözler yarınki enflasyon verisine çevrildi. Bu veri öncesi 3 anketten 3 ipucu gelirken, bunlara göre memurlara ve emeklilerine yüzde 13.57 iel 14.93, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17.82 ile 19.23 arasında zam bekleniyor. En düşük emeklia ylığı tahmini ise 23 bin 564 lira...

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Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de

Milyonların temmuz zammı için beklenen tarih geldi çattı. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Milyonların Temmuz zammı için gözler Cuma gününde. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Milyonların Temmuz zammı için gözler Cuma gününde. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Üstelik bu artışın, taban aylığa da uygulanması gündemde. TÜİK verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.61 artış kesinleşti. Geriye sadece haziran enflasyonu kalırken, üç anketten üç ipucu geldi.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de-3

İŞTE TAHMİNLER

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomistin haziran ayı TÜFE tahminlerinin ortalaması yüzde 1.04 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 17.82'yi bulacak.
Memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.57 zam yansıtılacak. En düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 564, memur emeklilerinde 31 bin 541, memurlarda 70 bin 288 liraya ulaşacak.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de-4

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.36 çıktı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 18.19 çıkabileceğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.93 zam anlamına geliyor. Buna göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 638, memur emeklilerinde 31 bin 641, memurlarda 70 bin 511 lirayı bulacak.

Memur ve emeklinin Temmuz zammı için 3 anket 3 formül! Kim, ne kadar alacak? Maaş hesabı TAKVİM'de-5

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) beklenti anketinde ise katılımcılar haziran enflasyonunu yüzde 2.25 olarak öngördü. Buna göre memurların zammının yüzde 14.93'ü, SSK ve Bağ- Kur'luların ise yüzde 19.23'ü bulması bekleniyor. Bu durumda taban aylık SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 846, memur emeklilerinde 31 bin 918, memurlarda 71 bin 130 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Mevcut% 17.82% 18.19% 19.23
20.00023.56423.63823.846
21.00024.74224.82025.038
22.00025.92026.00226.231
23.00027.09927.18427.423
24.00028.27728.36628.615
25.00029.45529.54829.808
26.00030.63330.72931.000
27.00031.81131.91132.192
28.00032.99033.09333.384
29.00034.16834.27534.577
30.00035.34635.45735.769
31.00036.52436.63936.961
32.00037.70237.82138.154
33.00038.88139.00339.346
34.00040.05940.18540.538
35.00041.23741.36741.731
36.00042.41542.54842.923
37.00043.59343.73044.115
38.00044.77244.91245.307
39.00045.95046.09446.500
40.00047.12847.27647.692
45.00053.01953.18653.654
50.00058.91059.09559.615
55.00064.80165.00565.577
60.00070.69270.91471.538
65.00076.58376.82477.500
70.00082.47482.73383.461
75.00088.36588.64389.423
80.00094.25694.55295.384
85.000100.147100.462101.346
90.000106.038106.371107.307
100.000117.820118.190119.230

Haziran enflasyonu tahminlerine göre artışlarHaziran enflasyonu tahminlerine göre artışlar

VERİLERAA FinansPKAFKB
Aylık TÜFE% 1.04% 1.36% 2.25
SSK ve Bağ-Kur zammı% 17.82% 18.19% 19.23
Memur TÜFE farkı% 6.14% 6.48% 7.41
Memur zammı% 13.57% 13.93% 14.93
SSK ve Bağ-Kur/En az (TL)23.56423.63823.846
Memur/En az (TL)70.28870.51171.130
Memur emeklisi/En az (TL)31.54131.64131.918

Mesleklere göre yeni maaşlarMesleklere göre yeni maaşlar

MEMUR MAAŞLARIDerece/KademeMEVCUT% 13.57% 13.93% 14.93
Şube müd. (üniv. mez)1/494.384107.192107.532108.476
Memur (üniv. mez)9/164.39773.13673.36874.011
Uzman öğretmen1/481.21992.24092.53393.345
Öğretmen1/473.36883.32483.58884.322
Başkomiser3/189.214101.320101.642102.534
Polis memuru8/181.61792.69292.98693.802
Uzman doktor1/4150.426170.839171.380172.885
Hemşire (üniv. mez.)5/174.77084.91685.18585.933
Mühendis1/496.211109.267109.613110.575
Teknisyen (lise mez.)11/166.87075.94476.18576.854
Profesör1/4135.089153.421153.907155.258
Araştırma görevlisi7/190.568102.858103.184104.090
Vaiz1/476.65387.05587.33188.097
Avukat-90.000102.213102.537103.437

NOT: Aile yardımı dahil.

Mesleklere göre yeni memur emeklisi maaşlarıMesleklere göre yeni memur emeklisi maaşları

MEMUR EMEKLİLERİDerece/KademeMEVCUT% 13.57% 13.93% 14.93
Genel müdür1/187.54199.42099.735100.611
Şube müdürü (lisans)1/434.95539.69839.82440.174
Memur (lisans)1/427.58431.32731.42631.702
Öğretmen1/441.32146.92847.07747.490
Kaymakam 1. sınıf1/458.01065.88266.09166.671
Başkomiser1/442.17547.89848.05048.472
Polis memuru1/441.48447.11347.26347.678
Hemşire (Lisans)1/441.32146.92847.07747.490
Mühendis1/442.01347.71447.86548.286
Teknisyen (Lise)1/429.94634.01034.11734.417
Pratisyen hekim1/460.51068.72168.93969.544
Profesör1/470.90480.52680.78181.490
İmam-hatip1/441.32146.92847.07747.490
Avukat1/441.32146.92847.07747.490

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