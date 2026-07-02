Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”

Silivri'deki İBB duruşmalarından bir kare



MAHKEME BAŞKANINDAN CHP'LİLERE: BURADA SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hakime bağırdı. Mahkeme başkanı, Özçağdaş'ın bağırması sonrası "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Burada soytarılık yapamazsınız" diye tepki gösterdi.



Tartışmalar sürerken İmamoğlu, salondan çıkartıldı. Aykut Erdoğdu da arkasından giderek salondan ayrıldı.

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