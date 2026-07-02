CANLI YAYIN
Geri

Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşmasında Silivri Ekremci bir provokasyona sahne oldu. Gerçeklerin konuşulmasını engellemek isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi mahkeme salonunda taşkınlık çıkardı. İmamoğlu önce mahkeme başkanı ile "savunma süresi" konusunda pazarlık yapmaya çalıştı sonra da hakimle kavga etti. Bunun üzerine tutuklu İmamoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı "Burada soytarılık yapamazsınız” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”

Ekrem İmamoğlu'nun "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri" olarak yargılandığı İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşmasında tansiyon yükseldi.

Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da savunmaları bitireceğini duyurması üzerine İmamoğlu, mahkeme başkanıyla pazarlık yapmaya kalktı ancak umduğunu bulamadı.

Ekrem İmamoğlu, salondan atıldı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)Ekrem İmamoğlu, salondan atıldı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

İMAMOĞLU MAHKEME BAŞKANI İLE PAZARLIĞA KALKTI

Mahkeme başkanı, "Tuncay Yılmaz'dan sonra sizinle devam edeceğiz. Biz 9'unda tamamlayacağız, savunması alınmayanları ikinci celse alacağız" dedi.

Bunun üzerine çıkan taşkınlıkta İmamoğlu hakkında "salondan çıkarılma" kararı verildi. İmamoğlu, salondan çıkmamakta ısrar edince duruşma düzenini sağlamak için jandarma devreye girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu salondan çıkarıldıCHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu salondan çıkarıldı


TANRIKULU VE ÖZÇAĞDAŞ TAŞKINLIK YAPTI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye seslenirken mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi.

Silivri'deki İBB duruşmalarından bir kareSilivri'deki İBB duruşmalarından bir kare

MAHKEME BAŞKANINDAN CHP'LİLERE: BURADA SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hakime bağırdı. Mahkeme başkanı, Özçağdaş'ın bağırması sonrası "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Burada soytarılık yapamazsınız" diye tepki gösterdi.

Tartışmalar sürerken İmamoğlu, salondan çıkartıldı. Aykut Erdoğdu da arkasından giderek salondan ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”-5 Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”-6 Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”-7
Takvim Kaynak Tercihleri
CHP'li İzmit Belediyesi'nin eski Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı | Veli Ağbaba iddiası
SONRAKİ HABER

CHP'li belediyenin eski kalem müdürüne gözaltı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler