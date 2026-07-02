Silivri'de "Ekremci" taşkınlık! Mahkeme başkanı İmamoğlu ve CHP'lileri salondan attı: "Burada soytarılık yapamazsınız”
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşmasında Silivri Ekremci bir provokasyona sahne oldu. Gerçeklerin konuşulmasını engellemek isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibi mahkeme salonunda taşkınlık çıkardı. İmamoğlu önce mahkeme başkanı ile "savunma süresi" konusunda pazarlık yapmaya çalıştı sonra da hakimle kavga etti. Bunun üzerine tutuklu İmamoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı "Burada soytarılık yapamazsınız” dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri" olarak yargılandığı İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşmasında tansiyon yükseldi.
Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da savunmaları bitireceğini duyurması üzerine İmamoğlu, mahkeme başkanıyla pazarlık yapmaya kalktı ancak umduğunu bulamadı.
İMAMOĞLU MAHKEME BAŞKANI İLE PAZARLIĞA KALKTI
Mahkeme başkanı, "Tuncay Yılmaz'dan sonra sizinle devam edeceğiz. Biz 9'unda tamamlayacağız, savunması alınmayanları ikinci celse alacağız" dedi.
Bunun üzerine çıkan taşkınlıkta İmamoğlu hakkında "salondan çıkarılma" kararı verildi. İmamoğlu, salondan çıkmamakta ısrar edince duruşma düzenini sağlamak için jandarma devreye girdi.
TANRIKULU VE ÖZÇAĞDAŞ TAŞKINLIK YAPTI
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye seslenirken mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi.
MAHKEME BAŞKANINDAN CHP'LİLERE: BURADA SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hakime bağırdı. Mahkeme başkanı, Özçağdaş'ın bağırması sonrası "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Burada soytarılık yapamazsınız" diye tepki gösterdi.
Tartışmalar sürerken İmamoğlu, salondan çıkartıldı. Aykut Erdoğdu da arkasından giderek salondan ayrıldı.