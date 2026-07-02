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Fenerbahçe'den 10+4 hamlesi! Genç yıldızlar için temaslar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılmayacağını açıklaması, Fenerbahçe'nin transfer planlamasını yeniden şekillendirdi. Sarı-lacivertliler, Malang Sarr transferini sürdürürken U23 kontenjanına uygun genç stoperler Christian Mawissa ve Nathan Zeze'yi de gündemine aldı.

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Fenerbahçe'den 10+4 hamlesi! Genç yıldızlar için temaslar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu uygulamasının yeni sezonda da devam edeceğini açıklaması, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının seyrini değiştirdi.

Kadro planlamasını bu kurala göre yeniden gözden geçiren sarı-lacivertli yönetim, savunma hattına yapılacak takviye konusunda farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başladı.

Bu kapsamda hem tecrübeli hem de yaş kriterine uygun isimler için temaslar hız kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail KartalFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
GÖZLER AYRILIKLARA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir diğer önemli başlığını ise kadrodan ayrılacak yabancı oyuncular oluşturuyor.

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi devam eden 21 yabancı futbolcusu bulunurken, yeni transferlere yer açılabilmesi için öncelikle kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor.

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Yönetimin hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de maaş bütçesinde alan oluşturmak amacıyla önümüzdeki iki haftalık süreçte ayrılık görüşmelerine ağırlık vereceği öğrenildi.

Bu süreçte yapılacak çıkışların ardından savunma başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere yönelik transfer hamlelerinin netlik kazanması bekleniyor.

Malang Sarr transferi gerçekleşmediMalang Sarr transferi gerçekleşmedi
GENÇ STOPERLER LİSTEYE GİRDİ

Bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Malang Sarr ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanındaki son durum nedeniyle alternatif plan hazırladığı öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte kadro mühendisliğini sürdüren yönetim, U23 statüsüne uygun oyunculara yöneldi.

Christian Mawissa Fenerbahçe'nin gündemindeChristian Mawissa Fenerbahçe'nin gündeminde
Bu doğrultuda Monaco forması giyen Christian Mawissa ile NEOM'un genç savunmacısı Nathan Zeze'nin transfer listesine eklendiği belirtildi.

Her iki futbolcunun kulübü ve temsilcileriyle ilk temasların kurulduğu, transfer maliyetleri ve şartlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Yönetimin, genç bir stoper transferi yönünde karar vermesi halinde iki isim için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

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