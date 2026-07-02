Fenerbahçe'den 10+4 hamlesi! Genç yıldızlar için temaslar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu uygulamasının yeni sezonda da devam edeceğini açıklaması, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının seyrini değiştirdi. Kadro planlamasını bu kurala göre yeniden gözden geçiren sarı-lacivertli yönetim, savunma hattına yapılacak takviye konusunda farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda hem tecrübeli hem de yaş kriterine uygun isimler için temaslar hız kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

GÖZLER AYRILIKLARA ÇEVRİLDİ Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir diğer önemli başlığını ise kadrodan ayrılacak yabancı oyuncular oluşturuyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi devam eden 21 yabancı futbolcusu bulunurken, yeni transferlere yer açılabilmesi için öncelikle kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor.