Galatasaray tepetaklak

GALATASARAY haftalardır kazanamıyor...

Artık iyi oyun değil sonuç lazımdı. Gomis 11 de başladı takımın coşkusu vardı ama üretkenlikte ciddi sıkıntılar var. Koca ilk yarıda bir tek Feghouli'nin pozisyonu var... Gomis çabalıyor sağa sola koşuyor ama onu gören yok... Boşalttığı alanlara koşan oyuncu da yok!

Bu şekilde nasıl gol atacaksın..

İkinci yarıda gol beklerken taraftar golü kendi kalesinde gördü... Bir takım bu kadar gol kaçırmaz. Artık bu şanssızlık değil, beceriksizlik resmen.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

Torrent bu takımın hocası olamaz bir kez daha gördük.

Yanlış tercihler, oyunu okuma yok ve yine kayıp 2 puan daha. Çok yazık. İspanyol hocayı bu takıma getirmek çok büyük bir yanlıştı.

Sonucunu da 5 haftada kaybedilen puanlarla net bir şekilde gördük.

Galatasaray'ın bir an önce silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Futbolcular da giydiği formanın ağırlığını bilmek zorunda.

Gomis çok yalnız kaldı

Torrent'in bu takımda yeri yok