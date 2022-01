Galatasaray’da reaksiyon sıfır

SON maçında Hatay'a deplasmanda 4-2 yenilerek İspanyol teknik direktör Torrent ile yine macerasına yenilgiyle başlayan Galatasaray'ın dün gece Kasımpaşa'ya karşı nasıl bir reaksiyon vereceği ve aynı zamanda futbol anlayışının neye evrileceği merak konusuydu.

Sahada 4-2-3-1 dizilişiyle çıkın Galatasaray'da Alparslan ile Van Aanholt'un orta sahada yer alması herkesi şaşırtsa da teknik direktör Torrent'in geneçen hafta yenilen 4 gole kişisel bir reaksiyoyu olsa gerek. Ancak defansif kadro hem ilk yarıda hem de 2. yarıda her an gol yiyecekmiş gibi bir görüntü vermesi ilginç bir detay oldu.

Halil Dervişoğlu'nun golüne Kasımpaşa'nın devre bitmeden cevap vermesi 2, yarıda işlerin zor olacağının belgesi gibiydi.

Her an gol yiyecekmiş gibi duran Galatasaray yüzde yüz bir golü kaçırdıktan sonra kalesinde 2. golü gördü.

Galatasaray artık gol yediğinde reksiyon ne de ağır bir yenilgi aldığında reaksiyon veriyor.

Benim aklımda kalan bu. Yenilgiyi ise unuttum bile...

Kadro fazla defansifti

G.Saray kalesini savunamıyor