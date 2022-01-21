Vav TV İzle
Evren Turhan Evren Turhan
  • 21 Ocak 2022, Cuma

Galatasaray’da reaksiyon sıfır

SON maçında Hatay'a deplasmanda 4-2 yenilerek İspanyol teknik direktör Torrent ile yine macerasına yenilgiyle başlayan Galatasaray'ın dün gece Kasımpaşa'ya karşı nasıl bir reaksiyon vereceği ve aynı zamanda futbol anlayışının neye evrileceği merak konusuydu.
Sahada 4-2-3-1 dizilişiyle çıkın Galatasaray'da Alparslan ile Van Aanholt'un orta sahada yer alması herkesi şaşırtsa da teknik direktör Torrent'in geneçen hafta yenilen 4 gole kişisel bir reaksiyoyu olsa gerek. Ancak defansif kadro hem ilk yarıda hem de 2. yarıda her an gol yiyecekmiş gibi bir görüntü vermesi ilginç bir detay oldu.
Halil Dervişoğlu'nun golüne Kasımpaşa'nın devre bitmeden cevap vermesi 2, yarıda işlerin zor olacağının belgesi gibiydi.
Her an gol yiyecekmiş gibi duran Galatasaray yüzde yüz bir golü kaçırdıktan sonra kalesinde 2. golü gördü.
Galatasaray artık gol yediğinde reksiyon ne de ağır bir yenilgi aldığında reaksiyon veriyor.
Benim aklımda kalan bu. Yenilgiyi ise unuttum bile...

Kadro fazla defansifti

G.Saray kalesini savunamıyor

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Galatasaray’da reaksiyon sıfır
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA