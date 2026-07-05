T.C. İZMİR 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/1021

KARAR NO : 2024/874

SANIK : Muhammed KADRİ, Abdulrezak ve Galya oğlu, 20/01/2000 İdlip doğumlu, TC Kimlik No : 99173186666

SUÇU :Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs

SUÇ TARİHİ :18/05/2020

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 10/10/2024 tarih 2023/1021 Esas 2024/874 Karar sayılı ilamı ile sanığın üzerine atılı çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek suçunu işledikleri sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki özellikler, faillerin kastı ve amaçları dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 226/3-2.cümlesi uyarınca taktiren ve tercihen 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.'nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen 4 gün adli para cezasının TCKnın 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal ekonomik durumu gözetilerek günlüğü taktiren 20,00 TL den hesaplanmak suretiyle sanığın 80,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanığa neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmadığı, suçun niteliği gereği tazmini gerektirir maddi bir zarar bulunmadığı, sanığın kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluştuğundan sanığın da rızası dikkate alınarak CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin sanığın kişiliği, sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine, sanığa denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklaması geri bırakılan hükmün açıklanacağının, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde ise açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına (ihtarat yapılamadı) karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.03/07/2026