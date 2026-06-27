2026 Bursa Kültür Yolu Festivali başladı! 13 noktada 181 etkinlik

Bu yıl aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asırlar önce toprağa düşen o kutlu tohumun bugün kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu müstesna şehirde geleneksel sanatlarımızın, kadim zanaatlarımızın ve halk kültürümüzün en güzel örnekleri yeniden hayat bulacak.

Festivalin bu yılki sekizinci durağının, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Bursa olduğunu ifade eden Yazgı şu ifadeleri kaydetti:

Festival kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Bursa'nın asırlara uzanan mutfak kültürüyle buluşturacak. Osmanlı saray mutfağından Balkan göçmenlerinin yemek kültürüne, verimli tarım topraklarının sunduğu ürünlerden geleneksel üretim alışkanlıklarına uzanan zengin gastronomi mirası, festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak. Ziyaretçiler, Bursa'nın coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerini keşfederken kültür ve sanat yolculuklarını gastronomiyle de taçlandıracak.

Bursa'nın kültürel zenginliğinin en lezzetli yansıması, köklü mutfak kültürüdür. Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurulumuzca belirlenen 50 Lezzet Noktası, ziyaretçilerimize Bursa'nın zengin sofra kültürünü keşfetme fırsatı sunacaktır.

Konuşmasında gastronominin festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yazgı şu cümleleri paylaştı:

Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.

KENTİN 13 FARKLI NOKTASINDA 181 ETKİNLİK

Dokuz gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştirilecek 181 etkinlikle Bursa'nın kültürel zenginliğinin hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılacağını belirten Yazgı, FSM Hastane Alanı'nda kurulacak ana sahnede sevilen sanatçıların konserleriyle festival coşkusunun yaşanacağını söyledi.

Festival kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde minikler kültür ve sanatla buluşurken; tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, sergiler ve performanslar her yaştan sanatsevere hitap edecek.

TARİH VE SANAT BİR ARADA

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezdi.

Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-i hat eserlerinden Kâbe'nin iç ve dış örtülerine, Kur'an-ı Kerim'in usta hattatlar tarafından kaleme alınan seçkin nüshalarına kadar birçok kıymetli eser ziyaretçilerle buluşurken, sergi katılımcılara manevi bir yolculuk sunuyor.

Festival kapsamında ayrıca "Yaşayan Miras Bursa Sergisi", "Albayrak Hat Sergisi" ve ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.