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Evren Turhan Evren Turhan
  • 09 Ocak 2022, Pazar

Ne kalite var ne de ruh!

GALATASARAY adına sezonu özetleyecek olursak olan biteni tanımlayacak en net kelime "Kabus" olacaktır... Kötü gidişin üzerine kulübün içinde bulunduğu kaosun ardından dün her ne kadar takımın yarısı eksik olsa da Fatih Terim'in dahi tartışıldığı bu ortamda sahadaki oyunucların gerekli sorumluluğu üzerine alıp Giresun maçını kazanması şarttı. Ancak takımda bunu başaracak ne güç ne de istek vardı.

YAPTIRIM GELEBİLİR
Bir takımın kalitesi tartışılabilir ama Galatasaray'da oynayan oyuncuların ruhsuz olması, sahaya karakterini yansıtamaması asla kabul görmez! Bazı futbolcurın hangi takımda oynadığını bilmesi ve sahada ona göre pozisyon alması gerekiyor.
Kalite sorunu da bariz olan Galatasaray takımı, yediği gol sonrası Giresun'u açamadı.
Haliyle de taraftar da tepkinin dozunu artırdı. İşlerin zaten karışık olduğu ortamda yönetimin de ciddi yaptırımlar uygulaması sürpriz olmayacaktır.

Sorumluluk alan yoktu!

İşler artık daha da karmaşık.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Ne kalite var ne de ruh!
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