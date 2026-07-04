VISION Art Platform ve The Bodrum EDITION’dan çağdaş sanata özel iş birliği

VISION Art Platform, çağdaş sanatı yalnızca sergi salonlarıyla sınırlamayan yaklaşımını yeni bir iş birliğiyle Bodrum'a taşıdı.

The Bodrum EDITION ile hayata geçirilen proje kapsamında, sanatçılar Mairéad McClean ve Koray Tokdemir'in seçili eserleri otelin farklı alanlarında sergilenmeye başladı. Böylece misafirler, konaklama deneyimlerini sanatla iç içe yaşayabilecek.

ESERLER ÖZEL DAVETLE TANITILDI

Projeye özel düzenlenen davette sanatçı Koray Tokdemir de yer aldı. The Bodrum EDITION'da gerçekleştirilen kokteylin ardından, DAHA Mehmet Akdağ'da düzenlenen akşam yemeğinde sanat, gastronomi ve misafirperverlik aynı çatı altında buluştu.

Gece, otelin kültür ve yaşam tarzını bir araya getiren vizyonunu da yansıttı.

HAFIZA, KİMLİK VE TARİHİ SANATLA ANLATIYOR

Sanatçı Mairéad McClean, film, video, ses ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerde ürettiği çalışmalarında hafıza, kimlik, tarih ve medya temsiline odaklanıyor. Kişisel hikâyeler ile kolektif belleği buluşturan eserleri, izleyiciyi geçmiş ve günümüz üzerine düşünmeye davet ediyor.