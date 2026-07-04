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VISION Art Platform ve The Bodrum EDITION'dan çağdaş sanata özel iş birliği

VISION Art Platform ile The Bodrum EDITION, çağdaş sanatı otel deneyiminin bir parçası haline getiren yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında sanatçılar Mairéad McClean ve Koray Tokdemir'in eserleri Bodrum'da sanatseverlerle buluşurken, iş birliği özel bir kokteyl ve akşam yemeğiyle kutlandı.

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Giriş Tarihi :04 Temmuz 2026 , 13:09 Güncelleme Tarihi :04 Temmuz 2026 , 13:23
VISION Art Platform ve The Bodrum EDITION’dan çağdaş sanata özel iş birliği

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VISION Art Platform, çağdaş sanatı yalnızca sergi salonlarıyla sınırlamayan yaklaşımını yeni bir iş birliğiyle Bodrum'a taşıdı.

The Bodrum EDITION ile hayata geçirilen proje kapsamında, sanatçılar Mairéad McClean ve Koray Tokdemir'in seçili eserleri otelin farklı alanlarında sergilenmeye başladı. Böylece misafirler, konaklama deneyimlerini sanatla iç içe yaşayabilecek.

ESERLER ÖZEL DAVETLE TANITILDI

Projeye özel düzenlenen davette sanatçı Koray Tokdemir de yer aldı. The Bodrum EDITION'da gerçekleştirilen kokteylin ardından, DAHA Mehmet Akdağ'da düzenlenen akşam yemeğinde sanat, gastronomi ve misafirperverlik aynı çatı altında buluştu.

Gece, otelin kültür ve yaşam tarzını bir araya getiren vizyonunu da yansıttı.

HAFIZA, KİMLİK VE TARİHİ SANATLA ANLATIYOR

Sanatçı Mairéad McClean, film, video, ses ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerde ürettiği çalışmalarında hafıza, kimlik, tarih ve medya temsiline odaklanıyor. Kişisel hikâyeler ile kolektif belleği buluşturan eserleri, izleyiciyi geçmiş ve günümüz üzerine düşünmeye davet ediyor.

Koray Tokdemir Koray Tokdemir

KORAY TOKDEMİR'DEN DİSİPLİNLERARASI ÜRETİMLER

Koray Tokdemir ise sanat, mimarlık, bilim ve felsefeyi bir araya getiren üretimleriyle öne çıkıyor.

Fiziksel ve dijital üretim tekniklerini birlikte kullanan sanatçı, eserlerinde varoluş, zaman ve madde arasındaki ilişkiyi sorgularken, izleyicilere farklı bakış açıları sunuyor.

SANAT OTEL MİMARİSİYLE BÜTÜNLEŞİYOR

VISION Art Platform seçkisi kapsamında sergilenen eserler, The Bodrum EDITION'un mimarisi ve doğal atmosferiyle bütünleşerek misafirlere keşif odaklı bir sanat rotası sunuyor.

Proje, çağdaş sanatın yaşam alanlarına taşınmasını hedefleyen yaklaşımıyla Bodrum'un kültür-sanat atmosferine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.

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