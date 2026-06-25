Haftalar boyunca merakla beklenen konser için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce hayran İstanbul'a geldi. Rock tarihinin en uzun soluklu gruplarından biri olan Scorpions, sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyircinin enerjisini arkasına alarak gece boyunca temposunu hiç düşürmedi.

Scorpions için bu konser yalnızca bir turne durağı değil, aynı zamanda tarihle yeniden buluşmaydı. Grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdiği unutulmaz konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu olarak hizmet veren mekânda yeniden sahneye çıktı.

Klaus Meine'nin sözleri stadyumu dolduran on binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılanırken, 33 yıl sonra aynı stadyumda gerçekleşen bu buluşma gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu. Bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul'a geri dönmek harika hissettiriyor. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz 70'lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz İstanbul.

Gecenin en unutulmaz anı kuşkusuz "Wind of Change" sırasında yaşandı. Klaus Meine'nin ilk notalarıyla birlikte Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu dolduran on binlerce kişi şarkıyı baştan sona hep bir ağızdan söyledi. Dakikalar boyunca stadyum tek bir ses gibi yankılanırken, ortaya konserin en etkileyici ve en görkemli anlarından biri çıktı.

Gecenin en unutulmaz anı kuşkusuz ʺWind of Changeʺ sırasında yaşandı.

SÜRPRİZLERLE DOLU GECE

Scorpions, İstanbul konserinde kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği şarkılarla hayranlarına kapsamlı bir müzik yolculuğu yaşattı. "Coming Home" introsunun ardından "Gas In The Tank" ile başlayan konser boyunca grup; "Make It Real", "The Zoo", "Coast To Coast", "Bad Boys Running Wild", "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Loving You Sunday Morning", "Still Loving You" ve "Big City Nights" gibi klasiklerinin yanı sıra kariyerlerinin farklı dönemlerine uzanan özel bölümlere de yer verdi. Yaklaşık 15 dakika süren davul solosu ise gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen "Wind of Change" ve "Send Me An Angel" sırasında stadyumu dolduran on binlerce kişi şarkılara baştan sona hep bir ağızdan eşlik etti. "Still Loving You" ise binlerce telefon ışığının aydınlattığı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gecenin en duygusal anlarından birine sahne oldu.

Final bölümünde ise Scorpions vitesi yükseltti. "Big City Nights" ile zirveye çıkan enerji, bis parçası olarak seslendirilen "Blackout" ve tüm dünyanın ezbere bildiği "Rock You Like A Hurricane" ile doruğa ulaştı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu dolduran on binlerce müziksever, grubun 60 yıllık kariyerini kutlayan bu özel gecede şarkılara baştan sona eşlik etti.