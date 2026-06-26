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Bilim tarihi Rami’de canlandı: 500 yıllık mirasa özel sergi

Osmanlı astronomisinin ve matematiğinin dehası Takiyyüddîn Râsıd, doğumunun 500. yılında "Gökküre" sergisiyle anılıyor. Rami Kütüphanesi'ndeki açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin son 24 yılda bilim ve teknoloji alanında kendi özgün kimliğini yeniden kuşandığını ifade etti. Bakan Ersoy dünyanın en büyük yazma eser koleksiyonuyla bu mirasa sahip çıktıklarını belirtti.

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Bilim tarihi Rami’de canlandı: 500 yıllık mirasa özel sergi
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  • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri' sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy serginin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.
  • Sergi, 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının matematik, astronomi ve teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi yazma eserler ve tarihî bilim aletleri aracılığıyla ortaya koyuyor.
  • Takiyyüddîn Râsıd, Sultan III. Murad'ın desteğiyle İstanbul Rasathanesi'ni kurmuş ve dönemin en ileri matematik ve astronomi aletleriyle donatmıştır.
  • TÜYEK, yaklaşık 800 bin yazma ve nadir matbu eserden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunu bilim insanlarının hizmetine sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla açılan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" sergisinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını ve bilim ile teknoloji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gökküre” sergisinde konuşma yaptı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gökküre” sergisinde konuşma yaptı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

SERGİ RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla hazırlanan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Takiyyüddîn Râsıd’ın 500. yılına özel hazırlanan sergi, ziyaretçilere açıldı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Takiyyüddîn Râsıd’ın 500. yılına özel hazırlanan sergi, ziyaretçilere açıldı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

BAKAN ERSOY AÇILIŞA KATILDI

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının matematik, astronomi ve teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi yazma eserler ve tarihî bilim aletleri aracılığıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Rami Kütüphanesi, Osmanlı’nın bilim mirasını gün yüzüne çıkaran sergiye ev sahipliği yaptı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Rami Kütüphanesi, Osmanlı’nın bilim mirasını gün yüzüne çıkaran sergiye ev sahipliği yaptı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu olan Takiyyüddîn Râsıd'ın gözlem yöntemleri, matematiksel hesaplamaları ve optik alanındaki kuramsal çalışmalarıyla döneminin dünya ölçeğindeki en ileri bilim insanları arasında yer aldığını belirten Ersoy, sergide yer alan nadide eserlerin de onun temsil ettiği ilmî çevrenin entelektüel derinliğini ve Osmanlı'nın bilim mirasını gözler önüne serdiğini ifade etti.

“Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri” sergisi yoğun ilgi gördü (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)“Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri” sergisi yoğun ilgi gördü (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİLİMDE ÖZGÜVEN YENİDEN İNŞA EDİLDİ"

Türk-İslam medeniyetinin bilim tarihine yön veren büyük birikimine işaret eden Ersoy şu ifadeleri paylaştı:

Biz, bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kâşifi ve mucidi olan, insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk-İslam medeniyetinin varisleriyiz.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki dönüşümünü vurguladı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Bakan Ersoy, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki dönüşümünü vurguladı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

Takiyyüddîn Râsıd'ın bu büyük mirasın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, uzun yıllar boyunca bu mirasın yeterince sahiplenilmediğini belirterek şöyle konuştu:

Takiyyüddîn Râsıd bu gerçeğin 16. yüzyıldaki simgesidir. Çok uzun yıllar boyu bu büyük mirasa sahip çıkılmamış olması, bilim ve teknoloji noktasında her şeyin Batı tarafından insanlığa kazandırıldığı gibi büyük bir yalanın çocuklarımıza eğitim diye dikte edilmesine sessiz kalınması bize çok pahalıya mal olmuştur. Ancak zihinleri boğan bu yalan ve yanlış seline, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıldır bir set çekilmiş; tarihine ve kültürüne sahip çıkan, bunlardan beslenen öz güveniyle her alanda öncülük ve özgünlük gömleğini yeniden üzerine giyen bir nesil ilim ve teknoloji meydanına çıkmıştır.

Osmanlı bilim tarihi, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen özel sergiyle yeniden anlatıldı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Osmanlı bilim tarihi, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen özel sergiyle yeniden anlatıldı (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

Ersoy, Türkiye'nin bilim insanları, mühendisleri ve araştırmacılarının kendilerine fırsat sunulduğunda neleri başarabileceklerini çok net ortaya koyduklarını ve koymaya devam ettiklerini söyledi.

Takiyyüddîn Râsıd’ın bilimsel mirası, 500. yılında ziyaretçilerle buluştu (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Takiyyüddîn Râsıd’ın bilimsel mirası, 500. yılında ziyaretçilerle buluştu (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

"BENZERLERİYLE REKABET EDEBİLECEK ÖNEMLİ BİR BİLİM MERKEZİ"

Takiyyüddîn Râsıd'ın matematik, fizik, optik, mekanik ve tıp alanlarında önemli eserler verdiğini belirten Ersoy, özellikle astronomi alanında yeni gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyarak Sultan III. Murad'ın desteğiyle İstanbul Rasathanesi'ni kurduğunu ifade etti.

Sergide Osmanlı dönemine ait matematik ve astronomi çalışmaları sergilendi (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Sergide Osmanlı dönemine ait matematik ve astronomi çalışmaları sergilendi (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

Rasathanenin dönemin en ileri matematik ve astronomi aletleriyle donatıldığını kaydeden Ersoy, kısa süre faaliyet göstermesine rağmen kendi döneminde dünyadaki benzerleriyle her açıdan rekabet edebilecek önemli bir bilim merkezi olduğunu söyledi.

Rami Kütüphanesi’nde açılan sergi, bilim tarihine ışık tuttu (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Rami Kütüphanesi’nde açılan sergi, bilim tarihine ışık tuttu (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

Takiyyüddîn Râsıd'ın trigonometri, astronomi ve teknoloji alanındaki çalışmalarının da bilim tarihi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ersoy, geliştirdiği hassas astronomi saatleri, trigonometriye kazandırdığı yenilikler ve teknoloji alanında kaleme aldığı eserlerle hem Osmanlı hem de dünya bilim tarihine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bilimde özgüvenin yeniden inşa edildiğini söyledi (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bilimde özgüvenin yeniden inşa edildiğini söyledi (Fotoğraf Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan servis edilmiştir)

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAZMA ESER KOLEKSİYON

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yazma eser mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, TÜYEK'in yaklaşık 800 bin yazma ve nadir matbu eserden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunu bilim insanlarının hizmetine sunduğunu kaydetti.

Yazma eser restorasyon laboratuvarı, dijitalleştirme çalışmaları, yayın faaliyetleri ve uluslararası bilimsel organizasyonlarıyla TÜYEK'in alanında dünyanın öncü kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Ersoy, sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla yalnızca eserleri değil, bu eserleri ortaya koyan medeniyet tasavvurunu da yaşattıklarını söyledi.

Bizim derdimiz asla sadece göstermek değildir. Kalıcı bir öğrenme, bilinç ve farkındalık oluşturmak ve bunların sürekliliğini tesis etmektir.

Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" sergisini gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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