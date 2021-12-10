Liderlik onun ruhunda var!

GALATASARAY ilk 16 için en az 1 puan alması gereken Lazio maça kontrollü başladı. Sarı- Kırmızılılar zaman zaman önde basarak kaptığı toplarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda İmmobile'nin şutu hariç rakibine pozisyon vermedi. Direkt hücumlarda tek silahımız Kerem'di.

Babel daha çok ayağına istediği için o bölgeden fazla hücum versiyonları gerçekleştiremedik.

2. yarıya Lazio baskılı başladı,biz ise biraz geriye fazla çekildik..

HAMLELER YERİNDEYDİ

Babel ve Feghouli etkisizdiler.

Fatih Hoca hamle yaparak Morutan ve Emre Kılınç'ı oyuna aldı. Çabuk ve genç oyuncularla takıma dinamizm kazandırmak istedi. Doğru oyun müthiş mücadele ile lider gittik lider geldik. Galatasaray ligde yaşadığı zor günlerin telafisini Avrupa'da adını son 16'ya yazdırarak yaptı. Taraftarlarına umut dağıttı.

Avrupa'daki lider ruhunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları da Avrupa'daki piyasalarını biraz daha artırdı.

Aslan istediğini aldı

Gençler piyasalarını artırdı