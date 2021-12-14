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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 14 Aralık 2021, Salı

Siyahla beyaz kadar farklı!

GALATASARAY, Trabzonspor'un kaybettiği bir haftada mutlaka kazanması gereken bir maça çıktı… Maça kötü başladı… Top Galatasaray'da ama üretkenlik sıfır… Takım bir türlü üçüncü bölgede çoğalamıyor… Galatasaray, sadece Kerem'le pozisyon üretmeye çalıştı… Feghouli ve Berkan çok tutuk ve fizik olarak çok yorgun gözüktü. Yedlin ve Van Aanholt çok kötü oynadılar… Ne hücumda ne defansta bir şey yapamadılar…

ZAMANLAMA HATASI
İkinci yarı değişiklikler de geç olunca Galatasaray maçı bir türlü koparamadı. Sadece pas yaparak topa sahip oldu ama gol pozisyonu yakalayamadı. Halil ikinci yarı girince biraz hareketlilik oldu.
Ama Luyindama'nın zamanlama hatası ve Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda Galatasaray kalesinde golü gördü.
Hamleler geç olunca maçı kaybetmek de kaçınılmaz oldu. Ligde ve Avrupa'da bu kadar siyahla beyaz kadar farklı futbol olamaz… Bu sene artık şampiyonluk zor… Hedef Avrupa artık… Netleşti..

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Siyahla beyaz kadar farklı!
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