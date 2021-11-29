Bu kayıp yakışmadı!

MARSİLYA zaferi sonrası lige dönüş yapan Galatasaray, Trabzonspor'un İstanbul'da aldığı galibiyet sonrası mutlaka kazanması gereken bir maça çıktı...

Terim herkesi şaşırttı... Babel, Emre ve Barış 11'de başladı. İlk 15 dakika Babel'le etkili olan Galatasaray bir türlü üçüncü bölgede çoğalamadı.

Malatyaspor savunmada bekleyerek kontrataklarla posizyonlar bulmaya çalıştı.

Emre Kılınç ve Barış istenilen performansı gösteremediler ve oyundan çıktılar.

Bu tip kapanan takımlara karşı kenarları iyi kullanmak ve sıfıra inerek orta yapmak gerekir. Ama Galatasaray bunu yapamadı ilk yarıda.

İkinci yarı tek kale oyun vardı...

Kerem hareketlilik getirdi ama gol bulamadı...

Galatasaray'da Yedlin ve Van Aanholt ofansif anlamda çok zayıflar... Bir türlü kenardan ortaları yapamıyorlar.

Hele Van Aanholt öyle bir gol kaçırdı ki inanmak mümkün değil.

Zaten bu pozisyon sonrası tribünden maçı izleyen Fatih Terim hemen yanındakilere "Hemen çıkartın" diye bir hareket yaptı...

Galatasaray Avrupa'da çok farklı oynuyor...

Ancak ligdeki performansı inanılmaz.

Galatasaray sonuçta liderin 14 puan gerisinde kaldı.

Bundan sonra Galatasaray'da futbolcuların şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri lazım...

Bu arada vefat eden G.Saray'ın saygıdeğer eski Başkanı Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet diliyorum...

Avrupa'da başka... Ligde başka

Aanholt Yedlin ne yapar?