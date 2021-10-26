Derbide sonucu hatalar belirledi

DERBİYE daha moralli çıkan takım Galatasaray'dı.

Oyuna Beşiktaş daha baskılı başladı. Top Beşiktaş'ta daha fazla idi ama golü Cicaldau ile Galatasaray buldu. Galatasaray İlk girdiği pozisyonda golünü attı. Golden sonra ki 5 dakika çok önemlidir ve Beşiktaş bunu kullandı ve beraberlik geldi. İkinci yarıda Beşiktaş yine etkiliydi ve duran toptan golü buldu. Yedlin, Larin'i kaçırdı. Maçın sonucuna etki eden büyük bir hata yaptı.

Fatih hoca değişiklikler yaparak maçı çevirmek istedi ve penaltıyı da buldu ama Mohamed kaçırdı. Galatasaray çok iyi oynamadı ama ayağına gelen kısmeti tepti.

BEŞİKTAŞ İÇİN GÜZEL GECE

Beşiktaş'ta önemli yılzdızları ile sahasında önemli bir galibiyet aldı. Dün gece Vodafone Park'taki derbide heyecan yüksek olsa da futbol kalitesi bana göre beklenenin biraz altındaydı.

Larin golleriyle yıldızlaştı

Yedlin yetersiz kaldı