Küçük dev Aslan’ı sırtladı

GALATASARAY Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği hafta kesinlikle kazanmak zorunluluğu olan bir maça çıktı. Trabzonspor'la da farkın açılmaması lazımdı. Galatasaray baskın gözükse de istediği pozisyonaları oluşturamadı.

Sarı-Kırmızılılar bir türlü ceza sahasına giriyor ama son vuruşlar etkili olamıyordu. Marcao ve Nelssson'u Muhammed Demir ve Dicko ilk yarıda çok zorladılar ama ikisi de rakiplerine geçit vermedi.

Devrenin bitiminde Morutan sahneye çıktı,harika gol attı. Galatasaray ikinci yarı ikinci golü bulmak için pozisyonlara girdi ve Feghouli tecrübesini göstererek ciddi final pasları attı. En sonunda Kerem, Feghouli'nin pasında golü attı ve Galatasaray rahat bir nefes aldı. Kerem her geçen gün üstüne koyarak gidiyor.

Cicaldau çok koşuyor takımın en istikrarlı oyuncusu. Marcao da dün müthiş oynadı. Sarı-Kırmızılılar dün oldukça kritik bir galibiyet almayı bildi. Bu galibiyet Galatasaray'ı hem morallendirdi hem de zirve yarışından kopmasını engelledi.

Kerem fark yaratıyor

Aslan zirveden kopmadı