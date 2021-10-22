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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 22 Ekim 2021, Cuma

Tebrikler Galatasaray

UEFA Avrupa ligi 3. maçında Galatasaray lider olarak Lokomotiv Moskova'nın karşısına çıktı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel ile maça başladı başladı. Takım savunması olarak iyi görüntü veren Galatasaray, hücumda ise bunu gösteremedi. Önde çoğalamayan Galatasaray posizyon üretmekte sıkıntı çekti.
Taylan Antalyalı orta sahada aksadı. İlk yarının özeti, Galatasaray posizyon da vermedi, pozisyona da giremedi...
Kadro yapısı bundan önemli etkendi...

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI
İkinci yarı maça hızlı başladı Galatasaray... 2 net posizyonu değerlendirmedi... Kerem Aktürkoğlu ve Romen yıldız Morutan oyuna girince herşey değişti ve inanılmaz posizyonlara girdik ve muhteşem gelişen pas- laşmaların sonucunda Kerem ile golü bulduk. Morutan'ın enfes ara pasını es geçmemek gerek...
Galatasaray, Avrupa'daki zaferlerine bir yenisini daha ekledi.
Ne kadar gurur duysak az...
Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da bir başka oynadığını bir kez daha gösterdi. Akıllı bir oyun sonrasında Rusya gibi zorlu bir deplasmanda alınan 3 puan çok ama çok değerli. Emeği geçen futbolcuları tek tek tebrik ediyorum.

Kerem maça damga vurdu

Aslan akıllı oynadı

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