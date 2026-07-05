Kuşadası'nda silahlı saldırı: Yaralı yatarken darp edildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş, çıkan kavgada silahla vurulduktan sonra yerde yaralı halde yatarken dakikalarca darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı...
Olay, önceki gün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ataş'ın sol koltuk altına isabet etti.
Ağır yaralanan genç yere yığılırken, saldırı bununla da bitmedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ataş'ın yerde yaralı halde yatmasına rağmen çevresindekiler tarafından dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildiği görüldü.
3 ŞÜPHELİ SERBEST
Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydın ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar, Furkan Bel, A.K., D.İ. ve A.C. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel kasten öldürme suçundan tutuklanırken, A.K., D.İ. ve A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.