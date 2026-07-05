Kuşadası'nda silahlı saldırı: Yaralı yatarken darp edildi

Olay, önceki gün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ataş'ın sol koltuk altına isabet etti.

Ağır yaralanan genç yere yığılırken, saldırı bununla da bitmedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ataş'ın yerde yaralı halde yatmasına rağmen çevresindekiler tarafından dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildiği görüldü.