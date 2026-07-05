Ayı saldırısı İzmir'de can aldı: 70 yaşındaki adam öldü
İzmir’de evinin balkonunda uyurken ayının saldırısına uğrayan Osman Gültaş (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi...
Giriş Tarihi:
Hayretler içinde bırakan olay İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 gün önce yaşandı. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a (70) ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, kurtarılamadı. Ayı saldırısı, Ege Bölgesi'nde ender görülen bir olay olması nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı. Bölge halkı, "İzmir'de ayının ne işi var?" sorusunu gündeme getirirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam