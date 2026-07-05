Ayı saldırısı İzmir'de can aldı: 70 yaşındaki adam öldü

Balkonunda uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Gültaş yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, kurtarılamadı. Ayı saldırısı, Ege Bölgesi'nde ender görülen bir olay olması nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı. Bölge halkı, "İzmir'de ayının ne işi var?" sorusunu gündeme getirirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Takvim Kaynak Tercihleri

Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam