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Ayı saldırısı İzmir'de can aldı: 70 yaşındaki adam öldü

İzmir’de evinin balkonunda uyurken ayının saldırısına uğrayan Osman Gültaş (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi...

Kaynak Gazete
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Ayı saldırısı İzmir'de can aldı: 70 yaşındaki adam öldü

Hayretler içinde bırakan olay İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 gün önce yaşandı. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a (70) ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı.

Balkonunda uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Gültaş yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Balkonunda uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Gültaş yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş, kurtarılamadı. Ayı saldırısı, Ege Bölgesi'nde ender görülen bir olay olması nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı. Bölge halkı, "İzmir'de ayının ne işi var?" sorusunu gündeme getirirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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