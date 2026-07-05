Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali Nevşehir'de kapılarını açtı

Nevşehır'de valilik, belediye ve Kapadokya Atçılık Kültür Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, renkli görüntülerle başladı.

2'nci Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen biniciler, at yetiştiricileri ve atçılık tutkunları festivalin ilk gününde Göreme'de buluştu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Göreme Meydanı'ndan başlayan atlı kortej yürüyüşü festival alanındaki geçit töreniyle devam etti.

Etkinlikler kapsamında gösteri biniciliği, at eğitim performansları ve sahne programları izleyicilerden büyük beğeni topladı.