Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali Nevşehir'de kapılarını açtı
Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ile Kapadokya Atçılık Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen biniciler, at yetiştiricileri ve atçılık tutkunları, Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde festival coşkusunda buluştu.
Nevşehır'de valilik, belediye ve Kapadokya Atçılık Kültür Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, renkli görüntülerle başladı.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen biniciler, at yetiştiricileri ve atçılık tutkunları festivalin ilk gününde Göreme'de buluştu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Göreme Meydanı'ndan başlayan atlı kortej yürüyüşü festival alanındaki geçit töreniyle devam etti.
Etkinlikler kapsamında gösteri biniciliği, at eğitim performansları ve sahne programları izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan Atlı Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteri de festivalin dikkat çeken anları arasında yer aldı.