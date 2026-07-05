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TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi

Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli savaş gemilerinden TCG Oruçreis, ABD’nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek uluslararası etkinliklere katılmak üzere New York Limanı’na demirledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruçreis, 5 Temmuz'da New York'ta gerçekleştirilecek "International Naval Review" ve "Parade of Sail" etkinliklerinde Türkiye'yi temsil edecek.

TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen organizasyona dünyanın birçok ülkesinden savaş gemileri de katılıyor. New York Limanı'na ulaşan TCG Oruçreis, kutlamalar kapsamında Hudson Nehri'nde gerçekleştirilecek görkemli deniz geçit töreninde diğer ülkelerin savaş gemileriyle birlikte seyir yapacak.

Dünyanın en önemli denizcilik organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinlikte, uluslararası deniz kuvvetleri arasında dostluk ve iş birliği mesajları verilecek.

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TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi-3 TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi-4 TCG Oruçreis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları için New York Limanı'na demirledi-5
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