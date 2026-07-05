Ev kadınlarına astım uyarısı: Bazı temizlik ürünleri tehlike saçıyor

Astım, en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 370 milyon kişinin astım hastası olduğu biliniyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, her yaştan insanı etkileyen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltılı nefes, göğüste baskı hissi ve öksürüğe yol açtığını söylüyor.

Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ile astım belirtileri kontrol altına alınabiliyor.