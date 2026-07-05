Ev kadınlarına astım uyarısı: Bazı temizlik ürünleri tehlike saçıyor
Astım nefes kesiyor! Kilolu kişilerde daha sık görülüyor. Uzmanlar ev kadınlarını uyarıyor: Temizlikte çamaşır suyu ve tuz ruhu kullanmayın...
Giriş Tarihi:
Astım, en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 370 milyon kişinin astım hastası olduğu biliniyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, her yaştan insanı etkileyen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltılı nefes, göğüste baskı hissi ve öksürüğe yol açtığını söylüyor.
Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ile astım belirtileri kontrol altına alınabiliyor.
İLAÇ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ
İlaçların düzenli kullanılması, sigara içilmemesi, obez hastaların kilo vermesi astım şikayetlerini azaltıyor. Yüzde 30-40 oranında astımlı hastada obezite olduğu biliniyor. Dr. Elkin, şikayetleri azaltan önerileri sıralıyor:
- Ev ve iş yerleri havalandırılmalı.
- Evcil hayvanlarla temas kurulması durumunda maske takılmalı.
- Mevsim geçişlerinde polenden korunmak için maske kullanılmalı.
- Hastanın sigara dumanı ile teması önlenmeli.
- Soba, kızarmış yağ, oda spreyi, boya ve ciladan kaynaklı gazlardan kaçınılmalı.
- Astım ilaçları 'bağımlılık yapar' diye düşünülerek bırakılmamalı.
- Evde temizlik için tuz ruhu, çamaşır suyu gibi maddeler kullanılmamalı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık