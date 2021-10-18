3 puan güzel oyun ise kötü

MİLLİ maçlar sonrası hep sıkıntılı geçiyor... Dün de öyle oldu. Galatasaray maça etkili başladı ve golü erken buldu...

Mustafa Mohamed'in golü sonrası inanılmaz pozisyonlar kaçırdı... İlk yarı maçı bitirmesi gerekirdi ama karşı karşıya net gökleri atamadılar. İlk yarının ortasından itibaren Konya oyun oyarak ağırlığını koymaya başladı.

2.yarı çok kötü bir Galatasaray vardı sahada..

Konyaspor çok baskı kurdu, Galatasaray öne çıkamadı ve rakibine posizyonlar verdi. Taylan ve Assunçao o bölgede yeterli değiller. Devre arası oraya acil oyuncu lazım. Yedlin ve Van Annholt çok kötü oynuyorlar ne hücumda ne savunmada varlar.

Alpaslan, Nelsson ve Muslera çok iyi oynadılar yoksa Galatasaray kesin puan kaybederdi.



GALATASARAY BU DEĞİL!

Çünkü 2. yarıda sadece skoru korumaya konsantre olmuş bir Galatasaray vardı sahada. Galatasaray'ın futbolu bu değil. Ancak yine de kötü oynarken kazanmak UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de Beşiktaş derbisi öncesi çok önemliydi ve seri devam etmiş oldu. Kazanmak oyuncuları mental olarak yukarda tutar. Ancak Galatasaray, özellikle 2. yarıdaki futbolu masaya yatırmak zorunda.

Muslera takımı ayakta tuttu



Annholt hücuma hiç katkı vermedi