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Aksaray'daki kazadan acı haber: Liseli Berivan kurtarılamadı

Babasının kullandığı otomobilin, bahçe duvarına çarptığı kazada yaralanan Berivan Elçi’den acı haber geldi. Genç kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi...

Kaynak Gazete
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Aksaray'daki kazadan acı haber: Liseli Berivan kurtarılamadı

Acı olay, 25 Haziran'da Aksaray'da meydana geldi. Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Berivan Elçi. (Fotoğraf DHA'ya aittir.)Berivan Elçi. (Fotoğraf DHA'ya aittir.)

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ile Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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