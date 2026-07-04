Aksaray'daki kazadan acı haber: Liseli Berivan kurtarılamadı
Babasının kullandığı otomobilin, bahçe duvarına çarptığı kazada yaralanan Berivan Elçi’den acı haber geldi. Genç kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi...
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Acı olay, 25 Haziran'da Aksaray'da meydana geldi. Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ile Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam