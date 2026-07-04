Aksaray'daki kazadan acı haber: Liseli Berivan kurtarılamadı

Acı olay, 25 Haziran'da Aksaray'da meydana geldi. Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.