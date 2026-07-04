81 ilde dev tarım destek projesi başladı: Tam 30 milyon euro bütçeli can suyu!

Tarım yatırımlarına IPARD programı ile hibe destek yolu açılıyor. Türkiye ile AB eş finansmanından oluşturulan program kapsamında yeni bir çağrı daha açıldı. IPARD 3'ün 12'nci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımlar desteklenecek. 30 milyon euro bütçeli çağrıya 81 ilden proje başvurusu yapılabilecek. Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60-70 oranında hibe destek verilecek.

İŞTE BAŞVURU TAKVİMİ Başvurular 28 Temmuz tarihi saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofisleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi 31 Ağustos saat 18.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 7 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi. 12'nci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım sürelerinin yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlarda en fazla 18 ay olarak planlanması gerekiyor. Takvim Kaynak Tercihleri