81 ilde dev tarım destek projesi başladı: Tam 30 milyon euro bütçeli can suyu!
IPARD 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli yeni çağrıya çıkılırken, detayları da belli oldu. Et ve yumurta üretimine yönelik yatırımlar için hibe destek imkanı sunulacak...
Tarım yatırımlarına IPARD programı ile hibe destek yolu açılıyor. Türkiye ile AB eş finansmanından oluşturulan program kapsamında yeni bir çağrı daha açıldı. IPARD 3'ün 12'nci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımlar desteklenecek. 30 milyon euro bütçeli çağrıya 81 ilden proje başvurusu yapılabilecek. Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60-70 oranında hibe destek verilecek.
İŞTE BAŞVURU TAKVİMİ
Başvurular 28 Temmuz tarihi saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofisleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi 31 Ağustos saat 18.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 7 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi. 12'nci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım sürelerinin yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlarda en fazla 18 ay olarak planlanması gerekiyor.
240 PROJEYE DESTEK
IPARD 3 Programı kapsamında 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın sonuçları da belli oldu. Bu kapsamda et, süt, su ürünleri, meyvesebze işleme tesisleri ve soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2.9 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Bu tesisler hayata geçtiğinde ekonomiye 5.8 milyar liralık bir yatırım kazandırılmış olunacak.
AVANS ORANI ARTIRILDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını belirterek, şu bilgileri verdi: "LEADER Tedbiri kapsamında yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi. Yüzde 40-59 oranında ortopedik engele sahip vatandaşlarımız, proje seçiminde ilave 10 puan almaya hak kazandı. M10-Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri, IPARD III Programı kapsamına dahil edildi."