Alper Öztürk enkazdan çıktı: 7 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

Alper Öztürk. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

Babasını yıllar önce kaybeden down sendromlu sporcu, İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde annesi ve kardeşi Buğra'yla birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Depremde annesini kaybeden Öztürk ve kardeşi enkazdan sağ çıkarıldı. Spor hayatına devam eden Öztürk, Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, artistik jimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonayı 7 altın madalyayla tamamladı.