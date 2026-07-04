CANLI YAYIN
Geri

Alper Öztürk enkazdan çıktı: 7 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

İzmir depreminde annesini kaybeden, kendisi ise kardeşiyle birlikte enkazdan sağ olarak çıkarılan down sendromlu jimnastikçi Alper Öztürk, Dünya Şampiyonası’nda zirveye çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Alper Öztürk enkazdan çıktı: 7 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

İzmir'de jimnastik sporuna 2016'da başlayan Alper Öztürk, 2020'de büyük acı yaşadı.

Alper Öztürk. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)Alper Öztürk. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

Babasını yıllar önce kaybeden down sendromlu sporcu, İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde annesi ve kardeşi Buğra'yla birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Depremde annesini kaybeden Öztürk ve kardeşi enkazdan sağ çıkarıldı. Spor hayatına devam eden Öztürk, Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, artistik jimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonayı 7 altın madalyayla tamamladı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Alper Öztürk enkazdan çıktı: 7 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu-3

TÜRKİYE'NİN GURURU

Down Sendromlular Milli Takımı sporcusu jimnastikçi Alper Öztürk, Sofya'da 7 defa kürsüye çıktı, 7 defa İstiklal Marşı'nı dinletti.

Tekirdağ'da doğalgaz patlaması! 2 kişi hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Tekirdağ'da doğalgaz patlaması!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler